Два клуба РПЛ боролись за Джикию этой зимой

Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал, какие клубы предметно интересовались игроком во время зимнего трансферного окна.

«Были саудовские клубы, турецкие. Был вариант с «Локомотивом», но в клубе понимали, что финансовые запросы не смогут удовлетворить, потом они приобрели Ньямси.

Был вариант с «Ростовом» – аренда на полгода. Но мы не давали ответа на их предложение, а потом «Ростов» совершил трансферы, укомплектовал позицию центрального защитника.

Но самое главное, что сам Джикия принял решение не уходить из родного клуба – это было ключевое для него», – заявил агент.