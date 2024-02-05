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    Два клуба РПЛ боролись за Джикию этой зимой

    Вадим Шпинев, агент защитника «Спартака» Георгия Джикии, рассказал, какие клубы предметно интересовались игроком во время зимнего трансферного окна.

    «Были саудовские клубы, турецкие. Был вариант с «Локомотивом», но в клубе понимали, что финансовые запросы не смогут удовлетворить, потом они приобрели Ньямси.

    Был вариант с «Ростовом» – аренда на полгода. Но мы не давали ответа на их предложение, а потом «Ростов» совершил трансферы, укомплектовал позицию центрального защитника.

    Но самое главное, что сам Джикия принял решение не уходить из родного клуба – это было ключевое для него», – заявил агент.

    • Джикия в «Спартаке» с 2017 года.
    • В этом сезоне 30-летний центрбек поучаствовал всего в 9 матчах (706 минут).
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.02.2024 22:48
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    Комментарии (6)
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    СпорЦмен
    1707162538
    Он уже отработанный. Теперь, он неликвид.
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    WE ARE FOR PETER
    1707162692
    Привык в свинарнике в навозе ковыряться)
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    WE ARE FOR PETER
    1707162760
    Если это так Джикия слабак и больше не интересен! Не мужик
    Ответить
    ivany4
    1707167098
    И в этом вся суть Жоры. Установки тренера уже выполнять не может. Но и в другой клуб тоже переходить не хочет. )) Но самое главное, что сам Джикия принял решение не уходить из родного клуба – это было ключевое для него», – заявил агент. Хорошая позиция - сидеть на лавке, получать приличные бабки, и все это прикрывать патриотизмом.))) Такие времена, такие нравы...
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    SLADE2019
    1707199559
    Лишнее подтверждение тому, что Мостовой погорячился, сказав, что его с руками отрывать будут все. А огненные глаза в Спартаке, уже на нервы действуют, образно выражаясь. Вот сейчас Литвинов горит. И что, кто сгорел?
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    zigbert
    1707218632
    Все эти доводы Шпинева не являются истинным положением дел. Какие могут быть вопросы к Джикии если он решил остаться в команде.
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