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    • Бобан ушел из УЕФА из-за желания Чеферина обнулить первый срок на посту президента организации

    Бобан ушел из УЕФА из-за желания Чеферина обнулить первый срок на посту президента организации

    Бывший футболист сборной Хорватии Звонимир Бобан, занимавший в УЕФА пост главы руководителя футбольного департамента, объяснил причины, побудившие его уйти из организации.

    Ранее УЕФА заявил, что экс-хавбек «Милана» оставил должность, которую занимал с 2021 года, по взаимному согласию.

    «Я говорил с президентом УЕФА о проблеме, которая возникла во время последнего заседания исполнительного комитета в Гамбурге – о предложении изменить устав УЕФА, чтобы обеспечить возможность выдвижения Чеферина на новый срок после окончательного истечения нынешнего.

    После того, как я выразил глубочайшую озабоченность и полное несогласие с самим предложением, президент ответил, что не видит в этом никакой правовой или морально-этической проблемы – и что он, без всякого сомнения, продолжит развивать эту идею, которую я считаю фатальной.

    Я полностью осознаю, что нет ничего идеального, особенно я сам. Я также понимаю, что нам иногда приходится идти на компромиссы. Но если бы я согласился с таким трудным и неправильным решением, я бы пошел против принципов и ценностей, в которые я глубоко верю.

    Я не претендую на роль какого-то героя и знаю, что многие придерживаются того же мнения, что и я. Возможно, это наивно, но, безусловно, правильно.

    За эти три года мои отношения и сотрудничество с Александером и всеми коллегами в УЕФА были превосходными – я хотел бы поблагодарить их за это и пожелать им всего наилучшего. Мне очень жаль и грустно, но я покидаю УЕФА», – написал 55-летний Бобан в открытом письме.

    • Ранее стало известно, что Александер Чеферин хочет внести поправки к уставу УЕФА и обнулить свой первый президентский срок, что позволит ему баллотироваться на пост в 2027 году.
    • Чеферин является президентом УЕФА с 2016 года.

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    Источник: Telesport

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    Комментарии (3)
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    MazaiNN
    1706184261
    Да обнуляйте смело. Вариант рабочий.
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    fakeid
    1706184935
    может, обнулённые как-то договорятся между собой, чтобы нас вернули в еврокубки.
    Ответить
    jdodnsoxne
    1706189788
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