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    • Директор «Спартака» Амарал перечислил свои лучшие трансферы

    Директор «Спартака» Амарал перечислил свои лучшие трансферы

    Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал выделил лучшие трансферы, в которых участвовал.

    «Лучшие трансферы? В «Бенфике» была четкая система, выстроенная много лет назад. Я был ее частью пять лет. Мы покупали много игроков, таких как Дарвин Нуньес и Энцо Фернандес. Я горжусь, что был частью этих сделок.

    К сожалению Энцо был в клубе только полгода, потому что быстро вырос, стал чемпионом мира, в итоге его купили за большие деньги. Это часть работы – продать за дорого и купить игрока за меньшие деньги. В «Спартаке» будем пытаться делать то же самое», – сказал португалец.

    • Амарал назначен в декабре.
    • Вслед за ним главным селекционером «Спартака» тоже стал португалец, пришедший из «Бенфики».
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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