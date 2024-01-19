Директор «Спартака» Амарал перечислил свои лучшие трансферы

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал выделил лучшие трансферы, в которых участвовал.

«Лучшие трансферы? В «Бенфике» была четкая система, выстроенная много лет назад. Я был ее частью пять лет. Мы покупали много игроков, таких как Дарвин Нуньес и Энцо Фернандес. Я горжусь, что был частью этих сделок.

К сожалению Энцо был в клубе только полгода, потому что быстро вырос, стал чемпионом мира, в итоге его купили за большие деньги. Это часть работы – продать за дорого и купить игрока за меньшие деньги. В «Спартаке» будем пытаться делать то же самое», – сказал португалец.