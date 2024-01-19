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    Трабукки назвал главную ошибку Федуна в «Спартаке»

    Футбольный агент Марко Трабукки проанализировал правление Леонида Федуна в «Спартаке» (2004-2022 годы).

    • Трабукки был близок к «Спартаку» в чемпионском сезоне-2016/17.
    • Марко – соратник футбольного агента и блогера Тимура Гурцкая.
    • Сейчас «Спартак» находится в руках «Лукойла».

    «Он так сильно любил и любит свой клуб, что этим можно только восхищаться. У нас у всех есть недостатки, я никто, чтобы его критиковать, но, по моему мнению, человек такого уровня не должен слушать столько мнений от непрофессиональных людей, которые его окружают. Какими ни были бы спонсоры, родственники или псевдоэксперты.

    Мне кажется, когда ты добился успеха в бизнесе, прошeл через такой сложный путь, то мнения экспертов в футболе не должны тебя интересовать», – сказал Трабукки.

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    Источник: ютуб-канал Александра Шмурнова

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    Комментарии (2)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1705677455
    Наплевать Фердуну до своего бывшего мазутного проекта. Он на них потратился только ради территорий вокруг Закрывашки под застройку человейниками. Гыгыгы
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    andr45
    1705678536
    Вся антиспартаковская мразь только и трепется о недостатках ФЕДУНА. Но ни один из этой мерзоты ни слова не говорит о том, сколько он сделал для клуба. В самом деле, кто такой ФЕДУН и кто то такой трабуки? Что он сделал для для «Спартака», чем он запомнился? СЕМИН «Найдите другого человека, который каждый год будет тратить €100 миллионов. Человека, который сделал бы для «Спартака» такой стадион и музей, в котором я был и получил большое удовольствие. Человека, который содержит академию. Такие люди, как Федун, развивают наш вид спорта. Думаю, мы ещё долго не увидим таких людей, которые бы сделали такую инфраструктуру и создали такие условия Не будь его, может, и серьёзного клуба бы не было.»
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