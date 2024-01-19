Трабукки назвал главную ошибку Федуна в «Спартаке»

Футбольный агент Марко Трабукки проанализировал правление Леонида Федуна в «Спартаке» (2004-2022 годы).

Трабукки был близок к «Спартаку» в чемпионском сезоне-2016/17.

Марко – соратник футбольного агента и блогера Тимура Гурцкая.

Сейчас «Спартак» находится в руках «Лукойла».

«Он так сильно любил и любит свой клуб, что этим можно только восхищаться. У нас у всех есть недостатки, я никто, чтобы его критиковать, но, по моему мнению, человек такого уровня не должен слушать столько мнений от непрофессиональных людей, которые его окружают. Какими ни были бы спонсоры, родственники или псевдоэксперты.

Мне кажется, когда ты добился успеха в бизнесе, прошeл через такой сложный путь, то мнения экспертов в футболе не должны тебя интересовать», – сказал Трабукки.