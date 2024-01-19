«Спартак» сократит количество игроков в первой команде

У «Спартака» уменьшится количество футболистов в основной команде. Это решение нового спортивного директора Томаша Амарала.

«Мне нравится состав, который есть у «Спартака», здесь собраны отличные игроки. Я видел, что они играют с сердцем, это очень важно. Страсть – это самое важное в футболе. Играть за «Спартак» – честь, и я увидел, что футболисты понимают и уважают это. Нам нужно показывать более стабильный результат, подниматься выше в турнирной таблице. И я не сомневаюсь, что всe нынешние игроки соответствуют этим целям.

Одна из первых вещей, которую я сказал руководству, и могу повторить это вам – нам надо сократить число игроков в первой команде. Нельзя говорить о доверии молодым игрокам и иметь при этом 27 человек в составе, не оставляя места той самой молодeжи. Для этой гибкости нам необходимо освободить позиции. Я не сторонник резких перемен и не хочу, чтобы в одно зимнее или летнее трансферное окно приходили по 10-15 новичков. На мой взгляд, оптимальное количество игроков в команде – 24-25», – сказал Амарал.