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    «Спартак» сократит количество игроков в первой команде

    У «Спартака» уменьшится количество футболистов в основной команде. Это решение нового спортивного директора Томаша Амарала.

    «Мне нравится состав, который есть у «Спартака», здесь собраны отличные игроки. Я видел, что они играют с сердцем, это очень важно. Страсть – это самое важное в футболе. Играть за «Спартак» – честь, и я увидел, что футболисты понимают и уважают это. Нам нужно показывать более стабильный результат, подниматься выше в турнирной таблице. И я не сомневаюсь, что всe нынешние игроки соответствуют этим целям.

    Одна из первых вещей, которую я сказал руководству, и могу повторить это вам – нам надо сократить число игроков в первой команде. Нельзя говорить о доверии молодым игрокам и иметь при этом 27 человек в составе, не оставляя места той самой молодeжи. Для этой гибкости нам необходимо освободить позиции. Я не сторонник резких перемен и не хочу, чтобы в одно зимнее или летнее трансферное окно приходили по 10-15 новичков. На мой взгляд, оптимальное количество игроков в команде – 24-25», – сказал Амарал.

    • Португалец назначен в декабре.
    • Вслед за ним главным селекционером «Спартака» тоже стал португалец, пришедший из «Бенфики».
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Комментарии (1)
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    DVOK68
    1705674007
    На первый взгляд,решение верное.Поглядим на "сокращённых"и надеюсь на новичков тоже посмотрим.Скоро.
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