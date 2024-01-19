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    Амарал объяснил, почему принял предложение «Спартака»

    Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал назвал факторы, которые привели его в клуб.

    «Спартак» – самый популярный клуб России. Невозможно отказаться от такого предложения. Много болельщиков, большие амбиции. Вместе мы будем командой.

    Мы должны быть семьeй – не только во время побед, но и во время поражений. Мы должны поддерживать друг друга и тогда достигнем больших целей», – сказал Амарал.

    • Португалец назначен в декабре.
    • Вслед за ним главным селекционером «Спартака» тоже стал португалец, пришедший из «Бенфики».
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Комментарии (3)
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    BarStep
    1705672828
    Нее, это конечно же не про деньги! Нет, что вы! Про деньги -- это только Зенит :)
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