Амарал объяснил, почему принял предложение «Спартака»

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал назвал факторы, которые привели его в клуб.

«Спартак» – самый популярный клуб России. Невозможно отказаться от такого предложения. Много болельщиков, большие амбиции. Вместе мы будем командой.

Мы должны быть семьeй – не только во время побед, но и во время поражений. Мы должны поддерживать друг друга и тогда достигнем больших целей», – сказал Амарал.