Амарал назвал свою задачу в «Спартаке»

Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал свое назначение.

«Это честь и большая ответственность быть в таком клубе, как «Спартак». Это самый популярный клуб России. Я уже работал в «Бенфике» – народной команде, в которой от тебя всегда ждут победы. Мне комфортно в таких условиях.

Моя главная цель здесь – не просто выигрывать титулы. Моя задача – выстроить чeткую систему. Без чeткого плана, мы не можем достигнуть финальной цели – титула. Победа может прийти благодаря случайному стечению обстоятельств, но это не будет результатом работы системы», – сказал Амарал.