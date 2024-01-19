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    Амарал назвал свою задачу в «Спартаке»

    Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал свое назначение.

    «Это честь и большая ответственность быть в таком клубе, как «Спартак». Это самый популярный клуб России. Я уже работал в «Бенфике» – народной команде, в которой от тебя всегда ждут победы. Мне комфортно в таких условиях.

    Моя главная цель здесь – не просто выигрывать титулы. Моя задача – выстроить чeткую систему. Без чeткого плана, мы не можем достигнуть финальной цели – титула. Победа может прийти благодаря случайному стечению обстоятельств, но это не будет результатом работы системы», – сказал Амарал.

    • Португалец назначен в декабре.
    • Вслед за ним главным селекционером «Спартака» тоже стал португалец, пришедший из «Бенфики».
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Комментарии (4)
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    JTherry
    1705667906
    цели и задачи перед Амаралом обозначены в Спартаке, осталось делом доказать, что способен "выстроить систему" и добиться результатов с новой "народной командой", будем с интересом наблюдать..!)
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    zigbert
    1705668557
    Конечно такая работа требует времени но кто против если такая цель будет достигнута.
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    alefreddy
    1705669966
    на данный момент так оно и было на удачу
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    гууд
    1705672547
    Его слова звучат как то амарально...)))
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