Уткин высказался об игре Рюдигера и вратарей в матче «Атлетико» и «Реала»

Журналист Василий Уткин прокомментировал некоторые эпизоды по ходу матча «Атлетико» и «Реала» в 1/8 финала Кубка Испании.

В первом тайме «матрасники» открыли счет на 39-й минуте благодаря голу Самуэла Лино. На 45+1-й минуте «Реал» сравнял благодаря автоголу вратаря соперников Яна Облака.

«Интересно, удастся ли найти специальный термин для роли Рюдигера в первом тайме?

Вроде бы и не прямо привез в свои ворота, но роль сыграл незаменимую. Углом головы, так сказать. Нет, там без ловкого завершения Лино вряд ли что-то вышло, но без Рюдигера мяч бы до него не дошел.

И второй гол – немец не коснулся мяча, но не полезь он в самую гущу, Облак не совершил бы свою роковую автонеловкость, так сказать.

Вы скажете: ну, два отдельных эпизода… Не отдельных. Не будь первого, исправляться Рюдигер мог и не попереть, именно об этом он и думал, ведь ликовал после гола, хоть мяча и не коснулся!

Так как назвать эту теневую роль? Сейчас ведь время терминов…» – написал Уткин по ходу матча.

На 57-й минуте вратарь «Реала» Андрей Лунин, пытаясь выбить мяч, прилетевший в его штрафную после рикошета, попал в ногу защитнику Антонио Рюдигеру, а от нее – к форварду «Атлетико» Альваро Морате, который забил второй гол «матрасников».

«Правые ворота сегодня «привозные». Кто ошибется – Облак сейчас или Лунин чуть позже?..» – позднее добавил Уткин.