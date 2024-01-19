Гендиректор «Спартака» назвал клуб национальным брендом и рассказал о его стратегии

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сказал, что костяк команды должен быть российским.

– В чем стратегия клуба и как вы ее видите?

– Слово «стратегия» в футболе уже стало каким-то негативным мемом. Кто-то приходит, пишет стратегию, потом уходит, и новый человек начинает ее писать заново.

Для меня стратегия – это не кипы исписанной бумаги, а основные принципы, на которые опираются, принимая те или иные решения. Они сформированы, обсуждены на совете директоров, и мы ими руководствуемся в работе.

Есть задачи и принципы, которые касаются нашей коммерческой стратегии. Они заключаются в том, чтобы, несмотря на все трудности, стараться максимально заполнить стадион, обеспечить развитие контакта с болельщиками по всей России.

«Спартак» – это национальный бренд. Чем лучше наша работа с болельщиками, тем продуктивнее взаимодействие с нашими бизнес-партнерами.

Второй важный принцип развития – увеличение коммерческих доходов. Клуб на протяжении более чем 20 лет существует в основном на деньги «Лукойла», но мы должны думать и над приростом сторонних спонсорских контрактов.

С точки зрения спортивной составляющей также есть базовые принципы, на которые мы опирались, в том числе при выборе нового спортивного директора. Он должен разделять наши идеи и убеждения.

– В чем они заключаются?

– Это путь, который в данный момент времени мы считаем наиболее правильным, а именно: выстраивание эффективной пирамиды внутри клуба. Основная команда должна пополняться игроками из «Спартака-2» и молодежки.

В свою очередь академия обязана готовить кадры для следующих звеньев нашей системы. Если сейчас посмотреть на основной состав, в нем существенную роль играют российские футболисты, большинство из которых достаточно молоды, и они, надеюсь, будут еще многие годы показывать себя с наилучшей стороны в чемпионате России.

При этом мы не отказываемся от возможности приглашать в клуб сильных легионеров. Но костяк команды должен быть российским.

– А зачем тогда приглашать иностранного специалиста, который не так погружен в детско-юношеский футбол России?

– Мы пригласили специалиста, у которого есть успешный опыт работы в системе, где подобная вертикаль функционирует многие годы.