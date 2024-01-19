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    • Гендиректор «Спартака» назвал клуб национальным брендом и рассказал о его стратегии

    Гендиректор «Спартака» назвал клуб национальным брендом и рассказал о его стратегии

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев сказал, что костяк команды должен быть российским.

    – В чем стратегия клуба и как вы ее видите?

    – Слово «стратегия» в футболе уже стало каким-то негативным мемом. Кто-то приходит, пишет стратегию, потом уходит, и новый человек начинает ее писать заново.

    Для меня стратегия – это не кипы исписанной бумаги, а основные принципы, на которые опираются, принимая те или иные решения. Они сформированы, обсуждены на совете директоров, и мы ими руководствуемся в работе.

    Есть задачи и принципы, которые касаются нашей коммерческой стратегии. Они заключаются в том, чтобы, несмотря на все трудности, стараться максимально заполнить стадион, обеспечить развитие контакта с болельщиками по всей России.

    «Спартак» – это национальный бренд. Чем лучше наша работа с болельщиками, тем продуктивнее взаимодействие с нашими бизнес-партнерами.

    Второй важный принцип развития – увеличение коммерческих доходов. Клуб на протяжении более чем 20 лет существует в основном на деньги «Лукойла», но мы должны думать и над приростом сторонних спонсорских контрактов.

    С точки зрения спортивной составляющей также есть базовые принципы, на которые мы опирались, в том числе при выборе нового спортивного директора. Он должен разделять наши идеи и убеждения.

    – В чем они заключаются?

    – Это путь, который в данный момент времени мы считаем наиболее правильным, а именно: выстраивание эффективной пирамиды внутри клуба. Основная команда должна пополняться игроками из «Спартака-2» и молодежки.

    В свою очередь академия обязана готовить кадры для следующих звеньев нашей системы. Если сейчас посмотреть на основной состав, в нем существенную роль играют российские футболисты, большинство из которых достаточно молоды, и они, надеюсь, будут еще многие годы показывать себя с наилучшей стороны в чемпионате России.

    При этом мы не отказываемся от возможности приглашать в клуб сильных легионеров. Но костяк команды должен быть российским.

    – А зачем тогда приглашать иностранного специалиста, который не так погружен в детско-юношеский футбол России?

    – Мы пригласили специалиста, у которого есть успешный опыт работы в системе, где подобная вертикаль функционирует многие годы.

    • Зимой Томаш Амарал стал новым спортивным директором «Спартака», заменив Пола Эшуорта. Эшуорт занял пост технического директора.
    • «Спартак» занимает 5 место в РПЛ с 30 очками после 18 туров.

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    Источник: РБК

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    Комментарии (2)
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    Цугундeр
    1705645273
    В последнее время национальный бренд более похож на эмоциональный бред власть предержащих .
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    DOCTOR PENALTY
    1705647408
    Красивые слова! Сказано и сделано... всё наоборот! *****!
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