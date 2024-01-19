Симеоне прокомментировал победу над «Реалом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о победе своей команды над «Реалом» (4:2) в 1/8 финала Кубка Испании. Его подопечные забили два гола в дополнительное время.
– Мы хорошо контролировали игру. Сумели справиться с их атакой, что сложно, потому что они очень хороши.
Мы набрались терпения и дождались своего момента. Гризманн забил, пожалуй, свой лучший гол.
Когда приходишь на стадион и видишь то, что делают болельщики, – это захватывает. Это вызывает желание работать усерднее, чтобы доставить больше радости нашим людям
Нам надо усердно работать и думать о Ла Лиге.
– У вас была стычка с Винисиусом.
– Нечего комментировать.
- Победный мяч у «Атлетико» на счету француза Антуана Гризманна отличившегося на 100-й минуте после сольного прохода по флангу.
- В чемпионате Испании подопечные Симеоне занимают 5 место с 38 очками после 19 матчей.