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    Симеоне прокомментировал победу над «Реалом»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о победе своей команды над «Реалом» (4:2) в 1/8 финала Кубка Испании. Его подопечные забили два гола в дополнительное время.

    – Мы хорошо контролировали игру. Сумели справиться с их атакой, что сложно, потому что они очень хороши.

    Мы набрались терпения и дождались своего момента. Гризманн забил, пожалуй, свой лучший гол.

    Когда приходишь на стадион и видишь то, что делают болельщики, – это захватывает. Это вызывает желание работать усерднее, чтобы доставить больше радости нашим людям

    Нам надо усердно работать и думать о Ла Лиге.

    – У вас была стычка с Винисиусом.

    – Нечего комментировать.

    • Победный мяч у «Атлетико» на счету француза Антуана Гризманна отличившегося на 100-й минуте после сольного прохода по флангу.
    • В чемпионате Испании подопечные Симеоне занимают 5 место с 38 очками после 19 матчей.

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    Источник: Marca

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