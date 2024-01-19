Анчелотти высказался о вылете «Реала» из Кубка Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после поражения в 1/8 финала Кубка Испании от «Атлетико» (2:4) по итогам дополнительного времени сказал, что ему не в чем упрекнуть игроков.

– Мы отдали все силы, мне не в чем упрекнуть игроков. Это дерби, оно было таким, как и все дерби.

Винисиусу было сложнее играть в первом тайме, но во втором он играл ключевую роль, постоянно угрожал воротам соперника и провел очень хороший матч.

Не хочу анализировать действия отдельных футболистов. При ничейном счете мы могли лучше контролировать игру. Где-то не нужно было форсировать ситуацию – это грех молодости.

«Реал» оказался в менее выгодном положении, чем «Атлетико», потому что они могли готовиться к игре неделю [после вылета в полуфинале Суперкубка Испании]. Но наша команда боролась и не выглядела уставшей. Мне не показалось, что в дополнительное время мы просели по физике.

Мы надежно играем в защите в Ла Лиге, в кубках – менее надежно. «Атлетико» забивает много голов, особенно на своем поле. Мы пропускали, но мы также много забили «Атлетико».

– Винисиус получил желтую за споры с судьей.

– Постепенно он всему научится. Это был очень равный и горячий матч. было очень много дуэлей. В какие-то моменты такие вещи понятны.