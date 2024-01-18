Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Агент Барбоза сказал, сколько трансферов сделает «Спартак» зимой

    Агент Барбоза сказал, сколько трансферов сделает «Спартак» зимой

    Известный футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможных переходах в «Спартак» в зимнее трансферное окно.

    «Большую роль играет тот факт, что главный тренер тоже думает над трансферами. Селекционеры и спортивный директор не всегда располагают большими полномочиями. Есть важный момент – если усиление будет, оно должно быть хирургически точным. Но главные трансферы должны быть летом, а не сейчас.

    Много вопросов о будущем главного тренера. И не все игроки доступны сейчас. Стратегически логичнее крупные трансферы должны быть летом. Мне кажется, что сейчас у «Спартака» будет 1–2 трансфера. Сейчас рынок ограничен, текущие сделки должны быть очень специфичны», – сказал Барбоза.

    • «Спартак» занимает 5 место в РПЛ с 30 очками после 18 туров.
    • Ранее гендиректор клуба Олег Малышев сказал, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль продолжит работать с красно-белыми. Ему поставили задачу исправить ситуацию.

    Новости по теме
    Мостовой — о ситуации с Джикией: «У Абаскаля видение не совсем футбольное. Да и откуда таковому взяться, если он не играл никогда?» 3
    Зарема Салихова: «В инфраструктурный проект «Спартака» надо внести колумбарий по похороненным мечтам болельщиков» 2
    Мостовой прокомментировал желание болельщиков, чтобы он возглавил «Спартак» 13
    Источник: Betonmobile

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:42
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Цугундeр
    1705587216
    "..текущие сделки должны быть очень специфичны "...по запаху.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+