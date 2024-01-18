Агент Барбоза сказал, сколько трансферов сделает «Спартак» зимой

Известный футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможных переходах в «Спартак» в зимнее трансферное окно.

«Большую роль играет тот факт, что главный тренер тоже думает над трансферами. Селекционеры и спортивный директор не всегда располагают большими полномочиями. Есть важный момент – если усиление будет, оно должно быть хирургически точным. Но главные трансферы должны быть летом, а не сейчас.

Много вопросов о будущем главного тренера. И не все игроки доступны сейчас. Стратегически логичнее крупные трансферы должны быть летом. Мне кажется, что сейчас у «Спартака» будет 1–2 трансфера. Сейчас рынок ограничен, текущие сделки должны быть очень специфичны», – сказал Барбоза.