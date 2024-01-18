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    «Унионистас де Саламанка» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 января 2024

    Смотреть прямую трансляцию матча «Унионистас де Саламанка» против «Барселоны», 1/8 кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января 2024 в 21:30 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Унионистас де Саламанка»: Мартинес, Хименес Э., Хименес К., Майор, Камус, Серрано, Вильяр, Неспраль, Гомез, Лосада, Ивайлов.

    Главный тренер: Дани, Понз

    «Барселона»: Пенья, Роберто, Кунде, Кристинсен, Форт, Ромеу, Лопес, Де Йонг, Торрес, Левандовски, Феликс.

    Главный тренер: Хави

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унионистас де Саламанка»«Барселона»

    Источник: «Бомбардир»

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