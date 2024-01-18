Смотреть прямую трансляцию матча «Унионистас де Саламанка» против «Барселоны», 1/8 кубка Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 января 2024 в 21:30 по московскому времени.
Вероятные составы на матч:
«Унионистас де Саламанка»: Мартинес, Хименес Э., Хименес К., Майор, Камус, Серрано, Вильяр, Неспраль, Гомез, Лосада, Ивайлов.
Главный тренер: Дани, Понз
«Барселона»: Пенья, Роберто, Кунде, Кристинсен, Форт, Ромеу, Лопес, Де Йонг, Торрес, Левандовски, Феликс.
Главный тренер: Хави
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унионистас де Саламанка» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».