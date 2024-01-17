Формат Кубка России могут снова изменить, но при одном условии

Стали известны планы по поводу возможного реформирования Фонбет Кубка России.

Формат турнира могут снова изменить, если клубы РПЛ вернут в еврокубки.

Глава отдела спонсорства «Фонбет» Александр Сергеев ответил на вопрос о потенциальных переменах.

– Если вернутся еврокубки или на всех кубковых матчах понадобится Fan ID, вы уменьшите контракт?

– Абсолютно логичный вопрос. Мы и сейчас сталкиваемся с ограничениями со стороны УЕФА в трансляциях, когда не можем показывать Кубок на неделе Лиги чемпионов. Причем «Фонбет» – рекламодатель «Матч ТВ» и в трансляциях ЛЧ тоже.

Без еврокубков как раз можно использовать нынешний формат, но не исключаю, что с возвращением мы найдем еще более интересный вариант. Возможно, для плей-офф Кубка.

Не уверен, что мы должны говорить про сокращение инвестиций «Фонбет». Нужно думать над ростом интереса к турниру, а какой будет формат – уже не так важно.

На мой взгляд, от интенсивности календаря все только выиграют – российскому футболу это нужно ради здоровой экономики.