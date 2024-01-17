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    • Формат Кубка России могут снова изменить, но при одном условии

    Формат Кубка России могут снова изменить, но при одном условии

    Стали известны планы по поводу возможного реформирования Фонбет Кубка России.

    Формат турнира могут снова изменить, если клубы РПЛ вернут в еврокубки.

    Глава отдела спонсорства «Фонбет» Александр Сергеев ответил на вопрос о потенциальных переменах.

    – Если вернутся еврокубки или на всех кубковых матчах понадобится Fan ID, вы уменьшите контракт?

    – Абсолютно логичный вопрос. Мы и сейчас сталкиваемся с ограничениями со стороны УЕФА в трансляциях, когда не можем показывать Кубок на неделе Лиги чемпионов. Причем «Фонбет» – рекламодатель «Матч ТВ» и в трансляциях ЛЧ тоже.

    Без еврокубков как раз можно использовать нынешний формат, но не исключаю, что с возвращением мы найдем еще более интересный вариант. Возможно, для плей-офф Кубка.

    Не уверен, что мы должны говорить про сокращение инвестиций «Фонбет». Нужно думать над ростом интереса к турниру, а какой будет формат – уже не так важно.

    На мой взгляд, от интенсивности календаря все только выиграют – российскому футболу это нужно ради здоровой экономики.

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    Источник: Sports.ru

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