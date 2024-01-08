«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» и другие пары 1/16 финала Кубка Англии

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Пары выглядят так.
«Уотфорд» – «Саутгемптон»;
«Блэкберн» – «Рексхэм»;
«Борнмут» – «Суонси»;
«Вест Бромвич» – «Брентфорд»/«Вулверхэмптон»;
«Вест Хэм»/ «Бристоль Сити» – «Ноттингем Форест»/«Блэкпул»;
«Лестер» – «Халл Сити»/ «Бирмингем»;
«Шеффилд Уэнсдэй» – «Ковентри»;
«Челси» – «Астон Вилла»;
«Ипсвич» – «Мэйдстоун»;
«Ливерпуль» – «Норвич»/«Бристоль Роверс»;
«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»;
«Лидс» -«Плимут»;
«Кристал Пэлас»/«Эвертон» – «Лутон»/«Болтон»;
«Ньюпорт»/«Истли» – «Уиган»/«Манчестер Юнайтед»;
«Шеффилд Юнайтед» – «Брайтон»;
- Матчи состоятся 27-28 января.