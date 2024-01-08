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    • «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» и другие пары 1/16 финала Кубка Англии

    «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» и другие пары 1/16 финала Кубка Англии

    Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Пары выглядят так.

    «Уотфорд» – «Саутгемптон»;

    «Блэкберн» – «Рексхэм»;

    «Борнмут» – «Суонси»;

    «Вест Бромвич» – «Брентфорд»/«Вулверхэмптон»;

    «Вест Хэм»/ «Бристоль Сити» – «Ноттингем Форест»/«Блэкпул»;

    «Лестер» – «Халл Сити»/ «Бирмингем»;

    «Шеффилд Уэнсдэй» – «Ковентри»;

    «Челси» – «Астон Вилла»;

    «Ипсвич» – «Мэйдстоун»;

    «Ливерпуль» – «Норвич»/«Бристоль Роверс»;

    «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»;

    «Лидс» -«Плимут»;

    «Кристал Пэлас»/«Эвертон» – «Лутон»/«Болтон»;

    «Ньюпорт»/«Истли» – «Уиган»/«Манчестер Юнайтед»;

    «Шеффилд Юнайтед» – «Брайтон»;

    «Фулхэм»«Ньюкасл».

    • Матчи состоятся 27-28 января.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.01.2024 23:14
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