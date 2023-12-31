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Бабаев назвал минусы популярности Акинфеева

31 декабря 2023, 17:01
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о популярности Игоря Акинфеева.

«Иногда человек сам себе не принадлежит. То есть он не может со своей семьей спокойно погулять в парке или сходить в ресторан. И Игорь, где бы он ни был, если поступает какая-то там просьба, он все бросает, и он откликается на любые такие просьбы.

Это помимо благотворительной деятельности, которой он регулярно занимается. Это еще такие постоянные запросы, а они через меня проходят сотнями. То есть все хотят сфотографироваться с Игорем, пообщаться с Игорем, а иногда чтобы даже Игорь приехал куда-то. И ты понимаешь, насколько это на самом деле сложно психологически, эмоционально тяжело.

«Кому-то может показаться: «Да, звезда, хорошо зарабатывает. Ему трудно, что ли?» Да, поверьте, это очень трудно. То есть ты действительно сам себе не принадлежишь. Сколько в своей жизни Акинфеев раздал автографов, сделал селфи, ответил на звонки, эсэмэски и так далее... Ну, насчет Книги рекордов Гиннесса я не уверен. Хотя по России, думаю, вполне может быть», – сказал Акинфеев.

  • Акинфеев играет в ЦСКА с 2003 года.
  • Он провел за клуб больше 750 матчей и выиграл 21 трофей.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Бабаев Роман
Комментарии (2)
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Evgenijgerasimov607@gmail
1704043432
Пусть в нашу деревню приезжает,здесь про него и не слышали, будет спокойно гулять
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momwig_
1704067186
Бедненький.... Б.л.я, п.и.з.д.ец, люди с вывернутым сознанием. Ну иди токарем, точи болванки - никакого дискомфорта, лафа.. Каждый день - праздник, ни одна собака на тебя даже не оглянется.
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