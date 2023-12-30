38-летний Модрич сделал заявление о своем будущем

Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о своем будущем.

Хорвату осенью исполнилось 38 лет.

Его контракт с клубом истекает в конце июня.

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 20 матчах.

«Мой план – продолжать творить историю в «Реале», продолжать выигрывать матчи и трофеи. Я надеюсь, что это произойдет в этом сезоне.

Надеюсь, я буду наслаждаться каждым моментом, потому что никогда не знаешь, как долго это продлится в лучшем клубе мира», – заявил Модрич.

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