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    38-летний Модрич сделал заявление о своем будущем

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о своем будущем.

    • Хорвату осенью исполнилось 38 лет.
    • Его контракт с клубом истекает в конце июня.
    • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 20 матчах.

    «Мой план – продолжать творить историю в «Реале», продолжать выигрывать матчи и трофеи. Я надеюсь, что это произойдет в этом сезоне.

    Надеюсь, я буду наслаждаться каждым моментом, потому что никогда не знаешь, как долго это продлится в лучшем клубе мира», – заявил Модрич.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    30.12.2023 15:30
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