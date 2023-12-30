Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Таавун» против «Аль-Наср», 19-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 декабря 2023, в 21:00 по московскому времени.

Вероятные составы на матч:

«Аль-Таавун»: Маилсон, Аль-Слалули, Жирото, Абдульраззак, Абдулмалик, Эль-Махдиуи, Медран, Флавио, Матеуш, Барроу, Педро.

Главный тренер: Периклес Чамуска

«Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Амри, Ляпорт, Аль-Ганам, Теллес, Фофана, Брозович, Талиска, Отавиньо, Мане, Роналду.

Главный тренер: Луиш Каштру

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Таавун» – «Аль-Наср»