Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • «Аль-Таавун» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2023

    «Аль-Таавун» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Таавун» против «Аль-Наср», 19-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 декабря 2023, в 21:00 по московскому времени.

    Вероятные составы на матч:

    «Аль-Таавун»: Маилсон, Аль-Слалули, Жирото, Абдульраззак, Абдулмалик, Эль-Махдиуи, Медран, Флавио, Матеуш, Барроу, Педро.

    Главный тренер: Периклес Чамуска

    «Аль-Наср»: Аль-Акиди, Аль-Амри, Ляпорт, Аль-Ганам, Теллес, Фофана, Брозович, Талиска, Отавиньо, Мане, Роналду.

    Главный тренер: Луиш Каштру

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Таавун»«Аль-Наср»

    Аль-Таавун-Аль-Наср смотреть онлайн 30 декабря

    Новости по теме
    Гол Роналду помог «Аль-Насру» выиграть у «Аль-Таавуна» 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.12.2023 12:52
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+