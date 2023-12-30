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    В «ПСЖ» уверены, что продлят контракт с Мбаппе

    Руководство «ПСЖ» не беспокоится из-за ситуации с будущим Килиана Мбаппе.

    Боссы клуба убеждены, что 25-летний футболист продлит контракт, несмотря на стремление «Реала» подписать его в качестве свободного агента.

    В «ПСЖ» с оптимизмом смотрят на перспективы сохранить нападающего.

    • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом.
    • Он входит в тройку самых дорогих игроков мира (180 млн евро) вместе с Эрлингом Холандом и Джудом Беллингемом.
    • В этом сезоне форвард забил 21 гол и сделал 2 ассиста в 22 матчах.

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    Источник: L’Equipe

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    30.12.2023 11:24
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    Комментарии (1)
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    portero
    1703934470
    Мопед со своим семейством отожмет ещё больше бабла и останется в ПСЖ!!!!
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