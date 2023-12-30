В «ПСЖ» уверены, что продлят контракт с Мбаппе

Руководство «ПСЖ» не беспокоится из-за ситуации с будущим Килиана Мбаппе.

Боссы клуба убеждены, что 25-летний футболист продлит контракт, несмотря на стремление «Реала» подписать его в качестве свободного агента.

В «ПСЖ» с оптимизмом смотрят на перспективы сохранить нападающего.