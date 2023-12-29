В новом контракте Анчелотти с «Реалом» прописали необычный пункт

Появились новые подробности продления соглашения между «Реалом» и Карло Анчелотти до лета 2026 года.

Клуб договорился с итальянцем о включении в контракт необычного пункта.

Теперь Анчелотти в случае увольнения с поста главного тренера сможет остаться в «Реале» в другой роли.

Подобная опция была в 2018 году в контракте у Сантьяго Солари.

Анчелотти вернулся в «Реал» летом 2021 года.

До этого он возглавлял команду с 2013 по 2015 год.

За оба периода тренер выиграл с мадридцами 10 трофеев.

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