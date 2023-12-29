Опубликован список доверенных лиц Путина на президентских выборах – есть представитель от футбола

На сайте Центральной избирательной комиссии РФ появился список доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах 2024 года.
Всего в него вошли 346 человек, в том числе бывшие и действующие спортсмены. Футбол представляет Валерий Газзаев.
- Анна Богалий, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону;
- Ирина Винер, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики;
- Максим Вылегжанин, трехкратный призер ОИ по лыжным гонкам;
- Елена Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка;
- Валерий Газзаев, экс-тренер ЦСКА и сборной России по футболу;
- Ольга Зайцева, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону;
- Данис Зарипов, трехкратный чемпион мира по хоккею;
- Сергей Карякин, шахматист;
- Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию;
- Никита Нагорный, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике;
- Глеб Писаревский, призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике;
- Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию;
- Александр Поветкин, олимпийский чемпион по боксу;
- Михаил Рахлин, заслуженный тренер России по дзюдо;
- Светлана Ромашина, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;
- Евгений Рылов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию;
- Сергей Тетюхин, олимпийский чемпион по волейболу;
- Александр Шлеменко, боец ММА.
Источник: сайт ЦИК РФ