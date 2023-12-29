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  • Опубликован список доверенных лиц Путина на президентских выборах – есть представитель от футбола

Опубликован список доверенных лиц Путина на президентских выборах – есть представитель от футбола

29 декабря 2023, 16:16
10

На сайте Центральной избирательной комиссии РФ появился список доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах 2024 года.

Всего в него вошли 346 человек, в том числе бывшие и действующие спортсмены. Футбол представляет Валерий Газзаев.

  • Анна Богалий, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону;
  • Ирина Винер, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики;
  • Максим Вылегжанин, трехкратный призер ОИ по лыжным гонкам;
  • Елена Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка;
  • Валерий Газзаев, экс-тренер ЦСКА и сборной России по футболу;
  • Ольга Зайцева, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону;
  • Данис Зарипов, трехкратный чемпион мира по хоккею;
  • Сергей Карякин, шахматист;
  • Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию;
  • Никита Нагорный, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике;
  • Глеб Писаревский, призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике;
  • Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию;
  • Александр Поветкин, олимпийский чемпион по боксу;
  • Михаил Рахлин, заслуженный тренер России по дзюдо;
  • Светлана Ромашина, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;
  • Евгений Рылов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию;
  • Сергей Тетюхин, олимпийский чемпион по волейболу;
  • Александр Шлеменко, боец ММА.

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Источник: сайт ЦИК РФ
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий Путин Владимир
Комментарии (10)
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Evgenijgerasimov607@gmail
1703858271
Огласите весь список пожалуйста
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Цугундeр
1703864050
Тузик рванул за сахарной косточкой. А так.. Всё та же псарня. Только Зарипов с Поветкиным удивили.(
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Давид59
1703864232
От бокса наверняка петикантроп. Интересно от проктологов кто-нибудь заявлен?
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Krics
1703864667
Пёс ,кто будет сомневаться,уважаю мужиков с Кавказа,привет А.Зубайраеву,но пёс он вроде мужчина?ихмо.
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Добрый Бобер
1703877843
ПТН ПНХ.
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Oldtrafford83
1703915618
Опаньки, а где же алёшка?? думал тут уже будут гонения от него)) Новость же про царя))
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