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    • Опубликован список доверенных лиц Путина на президентских выборах – есть представитель от футбола

    Опубликован список доверенных лиц Путина на президентских выборах – есть представитель от футбола

    На сайте Центральной избирательной комиссии РФ появился список доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах 2024 года.

    Всего в него вошли 346 человек, в том числе бывшие и действующие спортсмены. Футбол представляет Валерий Газзаев.

    • Анна Богалий, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону;
    • Ирина Винер, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики;
    • Максим Вылегжанин, трехкратный призер ОИ по лыжным гонкам;
    • Елена Вяльбе, глава Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка;
    • Валерий Газзаев, экс-тренер ЦСКА и сборной России по футболу;
    • Ольга Зайцева, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону;
    • Данис Зарипов, трехкратный чемпион мира по хоккею;
    • Сергей Карякин, шахматист;
    • Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию;
    • Никита Нагорный, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике;
    • Глеб Писаревский, призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике;
    • Евгений Плющенко, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию;
    • Александр Поветкин, олимпийский чемпион по боксу;
    • Михаил Рахлин, заслуженный тренер России по дзюдо;
    • Светлана Ромашина, семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию;
    • Евгений Рылов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию;
    • Сергей Тетюхин, олимпийский чемпион по волейболу;
    • Александр Шлеменко, боец ММА.

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    Источник: сайт ЦИК РФ

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    29.12.2023 16:16
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    Комментарии (10)
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1703858271
    Огласите весь список пожалуйста
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    Цугундeр
    1703864050
    Тузик рванул за сахарной косточкой. А так.. Всё та же псарня. Только Зарипов с Поветкиным удивили.(
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    Давид59
    1703864232
    От бокса наверняка петикантроп. Интересно от проктологов кто-нибудь заявлен?
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    Krics
    1703864667
    Пёс ,кто будет сомневаться,уважаю мужиков с Кавказа,привет А.Зубайраеву,но пёс он вроде мужчина?ихмо.
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    Добрый Бобер
    1703877843
    ПТН ПНХ.
    Ответить
    Oldtrafford83
    1703915618
    Опаньки, а где же алёшка?? думал тут уже будут гонения от него)) Новость же про царя))
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