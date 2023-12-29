Мбаппе ответил на претензии по поводу большого влияния в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о своем статусе в парижском клубе.
«Люди думают, что у меня есть власть и иногда преувеличивают ее. По их мнению, я делаю все – собираю команду, решаю, кто чем должен заниматься.
Мне нравится быть вовлеченным, но основа всего – я футболист. Не стоит ошибаться по поводу того, кто я такой», – заявил 25-летний француз.
- Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом.
- Он входит в тройку самых дорогих игроков мира (180 млн евро) вместе с Эрлингом Холандом и Джудом Беллингемом.
- В этом сезоне форвард забил 21 гол и сделал 2 ассиста в 22 матчах.
Источник: L’Equipe