Мбаппе ответил на претензии по поводу большого влияния в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о своем статусе в парижском клубе.

«Люди думают, что у меня есть власть и иногда преувеличивают ее. По их мнению, я делаю все – собираю команду, решаю, кто чем должен заниматься.

Мне нравится быть вовлеченным, но основа всего – я футболист. Не стоит ошибаться по поводу того, кто я такой», – заявил 25-летний француз.