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    • Мбаппе ответил на претензии по поводу большого влияния в «ПСЖ»

    Мбаппе ответил на претензии по поводу большого влияния в «ПСЖ»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о своем статусе в парижском клубе.

    «Люди думают, что у меня есть власть и иногда преувеличивают ее. По их мнению, я делаю все – собираю команду, решаю, кто чем должен заниматься.

    Мне нравится быть вовлеченным, но основа всего – я футболист. Не стоит ошибаться по поводу того, кто я такой», – заявил 25-летний француз.

    • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом.
    • Он входит в тройку самых дорогих игроков мира (180 млн евро) вместе с Эрлингом Холандом и Джудом Беллингемом.
    • В этом сезоне форвард забил 21 гол и сделал 2 ассиста в 22 матчах.

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    Источник: L’Equipe

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