Уткин выразил надежду, что Мудрик станет звездой мирового масштаба

Журналист и спортивный комментатор Василий Уткин высказался о перспективах украинского полузащитника «Челси» Михаила Мудрика.

– Василий, как вы считаете, Мудрик станет звездой мирового масштаба? Может не в «Челси» и не в этом сезоне, а вообще.

– У него есть суперкачества. Но само по себе это никогда не гарантирует успех. Надеюсь, у него получится.