Уткин выразил надежду, что Мудрик станет звездой мирового масштаба

Журналист и спортивный комментатор Василий Уткин высказался о перспективах украинского полузащитника «Челси» Михаила Мудрика.
– Василий, как вы считаете, Мудрик станет звездой мирового масштаба? Может не в «Челси» и не в этом сезоне, а вообще.
– У него есть суперкачества. Но само по себе это никогда не гарантирует успех. Надеюсь, у него получится.
- В этом сезоне Мудрик провел 19 матчей, забил 4 гола и отдал 1 передачу.
- Хавбек перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе этого года.
Источник: телеграм-канал Настоящий РадиоУткин