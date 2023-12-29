Уткин оценил вероятность победы сборной СССР на ЧМ при наличии Стрельцова

Журналист и спортивный комментатор Василий Уткин ответил на вопрос о возможности завоевания звания чемпионов мира сборной СССР.

– Если бы Эдуарда Стрельцова в свое время не посадили, могла бы сборная СССР со Стрельцовым, Яшиным и другими легендарными игроками СССР стать чемпионом мира?

– Сборная СССР была очень сильна. Но в то, что ей по силам было обыграть Бразилию с Пеле и Гарринчей или Англию у нее дома – не взялся бы утверждать.