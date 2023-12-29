Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Уткин оценил вероятность победы сборной СССР на ЧМ при наличии Стрельцова

    Уткин оценил вероятность победы сборной СССР на ЧМ при наличии Стрельцова

    Журналист и спортивный комментатор Василий Уткин ответил на вопрос о возможности завоевания звания чемпионов мира сборной СССР.

    – Если бы Эдуарда Стрельцова в свое время не посадили, могла бы сборная СССР со Стрельцовым, Яшиным и другими легендарными игроками СССР стать чемпионом мира?

    – Сборная СССР была очень сильна. Но в то, что ей по силам было обыграть Бразилию с Пеле и Гарринчей или Англию у нее дома – не взялся бы утверждать.

    • Нападающий «Торпедо» Эдуард Стрельцов в 1958 году незадолго до чемпионата мира в Швеции был обвинен по уголовному делу об изнасиловании, отчислен из состава сборной СССР и осужден на 12 лет лишения свободы.
    • После пяти лет заключения Стрельцов был условно-досрочно освобожден, но так и не сыграл за свою карьеру ни на одном финальном турнире чемпионата мира.
    • В 1966 году сборная СССР стала четвертой на ЧМ в Англии. В 1958, 1962 и 1970 годах выбывала на стадии четвертьфинала в турнирах, которые выиграла Бразилия.

    Новости по теме
    Уткин ответил, что нужно сделать «Динамо», чтобы стать чемпионом 1
    Уткин сделал выбор между Романцевым и Газзаевым
    Уткин высказался о потолке зарплат в РПЛ 1
    Источник: телеграм-канал Настоящий РадиоУткин

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:56
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Часто используемые:
    Эмоции:
    Популярные
    Новые
    Первые
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+