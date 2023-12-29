Уткин оценил вероятность победы сборной СССР на ЧМ при наличии Стрельцова

Журналист и спортивный комментатор Василий Уткин ответил на вопрос о возможности завоевания звания чемпионов мира сборной СССР.
– Если бы Эдуарда Стрельцова в свое время не посадили, могла бы сборная СССР со Стрельцовым, Яшиным и другими легендарными игроками СССР стать чемпионом мира?
– Сборная СССР была очень сильна. Но в то, что ей по силам было обыграть Бразилию с Пеле и Гарринчей или Англию у нее дома – не взялся бы утверждать.
- Нападающий «Торпедо» Эдуард Стрельцов в 1958 году незадолго до чемпионата мира в Швеции был обвинен по уголовному делу об изнасиловании, отчислен из состава сборной СССР и осужден на 12 лет лишения свободы.
- После пяти лет заключения Стрельцов был условно-досрочно освобожден, но так и не сыграл за свою карьеру ни на одном финальном турнире чемпионата мира.
- В 1966 году сборная СССР стала четвертой на ЧМ в Англии. В 1958, 1962 и 1970 годах выбывала на стадии четвертьфинала в турнирах, которые выиграла Бразилия.
Источник: телеграм-канал Настоящий РадиоУткин