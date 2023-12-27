Минздрав не разрешает пиво на стадионах, считая это пропагандой алкоголизма

Президент РПЛ Александр Алаев прояснил ситуацию с допуском пива на стадионы.

«Осенняя сессия Госдумы закончилась, официальных совещаний сейчас нет. Работу ведет профильный комитет, мы с ним на связи.

Мы понимаем, какие ведомства были против. Надеюсь, до следующего сезона ситуация будет решена. Позицию от РФС, лиги и клубов мы высказали и официально направили, готовы обсуждать.

Претензия Минздрава – слишком много пьют, а это стимулирует алкоголизм. Была дискуссия с нашей стороны, что болельщики могут выпить водки перед матчем и пойти на игру. А нормальные люди придут с семьями и выпьют пиво по 500 рублей. Но эти аргументы пока не принимают», – сказал Алаев.