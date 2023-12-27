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    • Минздрав не разрешает пиво на стадионах, считая это пропагандой алкоголизма

    Минздрав не разрешает пиво на стадионах, считая это пропагандой алкоголизма

    Президент РПЛ Александр Алаев прояснил ситуацию с допуском пива на стадионы.

    «Осенняя сессия Госдумы закончилась, официальных совещаний сейчас нет. Работу ведет профильный комитет, мы с ним на связи.

    Мы понимаем, какие ведомства были против. Надеюсь, до следующего сезона ситуация будет решена. Позицию от РФС, лиги и клубов мы высказали и официально направили, готовы обсуждать.

    Претензия Минздрава – слишком много пьют, а это стимулирует алкоголизм. Была дискуссия с нашей стороны, что болельщики могут выпить водки перед матчем и пойти на игру. А нормальные люди придут с семьями и выпьют пиво по 500 рублей. Но эти аргументы пока не принимают», – сказал Алаев.

    • РПЛ ушла на паузу до марта.
    • Завершится турнир ориентировочно 25 мая.
    • Последние 5 сезонов выиграл «Зенит».

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    Источник: «Чемпионат»

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