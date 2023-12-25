Мостовой оценил вероятность чемпионства «Спартака» в этом сезоне

Александр Мостовой рассказал, верит ли он в победу «Спартака» в РПЛ-2023/24.

Москвичи ушли на зимнюю паузу на 5-м месте в чемпионате.

В их активе 30 очков в 18 турах.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

«Восемь очков – слишком большое отставание от первого места. Конечно, в футболе бывает всякое, но не верится, что «Спартак» весной выиграет все 12 оставшихся матчей.

А чтобы догнать «Краснодар» и «Зенит», нужно примерно столько и выиграть. И это при условии, что конкуренты потеряют очки.

Буду искренне рад, если «Спартак» выиграет нынешний розыгрыш РПЛ, но этого не случится. Тем более, в команде опять какие-то перестановки в середине сезона. Не сидится им спокойно», – заявил Мостовой.