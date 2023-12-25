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    • Мостовой оценил вероятность чемпионства «Спартака» в этом сезоне

    Мостовой оценил вероятность чемпионства «Спартака» в этом сезоне

    Александр Мостовой рассказал, верит ли он в победу «Спартака» в РПЛ-2023/24.

    • Москвичи ушли на зимнюю паузу на 5-м месте в чемпионате.
    • В их активе 30 очков в 18 турах.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 баллов.

    «Восемь очков – слишком большое отставание от первого места. Конечно, в футболе бывает всякое, но не верится, что «Спартак» весной выиграет все 12 оставшихся матчей.

    А чтобы догнать «Краснодар» и «Зенит», нужно примерно столько и выиграть. И это при условии, что конкуренты потеряют очки.

    Буду искренне рад, если «Спартак» выиграет нынешний розыгрыш РПЛ, но этого не случится. Тем более, в команде опять какие-то перестановки в середине сезона. Не сидится им спокойно», – заявил Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3534

      Suvorov71 1 час назад

      В клубе идут отставки, что будет с Рыжим пока не известно, трудно в такой обстановке говорить о чем либо, тем более о чемпионстве, весной будет ясно будет Спартак в призах или нет, как пройдет подготовка в зимнее время

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      Рейтинг: +7151

      Питерский князь 2 часа назад

      Я буду не удивлен, если срамтак проигрет 12 оставшихся игр.
      :)))

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