Клопп – о переломе ключицы Цимикаса: «С радостью отдал бы ему свою, лишь бы он был в порядке»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о травме своего защитника Константиноса Цимикаса.

Грек сломал ключицу в матче 18-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:1).

У Цимикаса был контакт с Букайо Сака, после него игрок «Ливерпуля» столкнулся с Клоппом.

Травмированного футболиста заменили на Джо Гомеса.

«Игра омрачена травмой ключицы Цимикаса, у него точно перелом, он выбыл надолго.

Я бы с радостью отдал Цимикасу свою ключицу, лишь бы он был в порядке. Когда я упал, мне не было больно. Сначала я подумал, что с Костасом, возможно, все будет в порядке», – сказал Клопп.

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press