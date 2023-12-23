У «Реала» появился конкурент в гонке за Варана

Вероятность ухода защитника Рафаэля Варана из «Манчестер Юнайтед» увеличивается.

Теперь на игрока претендует не только «Реал», но и «Бавария». Немцы готовы заплатить 10-20 миллионов евро. Трансфер может состояться в январе.

Футболист готов на переход, поскольку не чувствует себя в «МЮ» счастливым.

Варан выступал за «Реал» с 2011 по 2021 год.

Мадридцы ищут замену для Давида Алабы, который порвал кресты и выбыл до конца сезона.

У Варана контракт с «МЮ» до 2025 года.

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