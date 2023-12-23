Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» и «Эвертон», 18 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 декабря 2023, в 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Тоттенхэм»: Викарио, Эмерсон, Ромеро, Порро, Дэвис, Скипп, Сон, Кулушевски, Джонсон, Сарр, Ришарлисон.

Главный тренер: Ангелос Постекоглу

«Эвертон»: Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Миколенко, Брантуэйт, Макнил, Онана, Харрисон, Гейе, Гарнер, Калверт-Льюин.

Главный тренер: Шон Дайч

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Эвертон»