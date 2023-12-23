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    • «Тоттенхэм» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2023

    «Тоттенхэм» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» и «Эвертон», 18 тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 декабря 2023, в 18:00 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы на матч:

    «Тоттенхэм»: Викарио, Эмерсон, Ромеро, Порро, Дэвис, Хeйбьерг, Хын Мин, Кулушевски, Джонсон, Сарр, Ришарлисон.

    Главный тренер: Ангелос Постекоглу

    «Эвертон»: Пикфорд, Паттерсон, Кин, Тарковски, Миколенко, Брантуэйт, Макнил, Онана, Харрисон, Гарнер, Калверт-Льюин.

    Главный тренер: Шон Дайч

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Эвертон»

    Источник: Бомбардир

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