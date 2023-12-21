«МЮ» заявил о приверженности сотрудничеству с УЕФА

«Манчестер Юнайтед» сделал заявление в связи с решением суда Европейского союза относительно Суперлиги.

«Наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему всецело привержены участию в соревнованиях УЕФА и позитивному сотрудничеству с УЕФА, Премьер-лигой и другими клубами через Европейскую клубную ассоциацию (ECA) в целях дальнейшего развития европейского футбола», – говорится в сообщении.