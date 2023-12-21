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    «МЮ» заявил о приверженности сотрудничеству с УЕФА

    «Манчестер Юнайтед» сделал заявление в связи с решением суда Европейского союза относительно Суперлиги.

    «Наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему всецело привержены участию в соревнованиях УЕФА и позитивному сотрудничеству с УЕФА, Премьер-лигой и другими клубами через Европейскую клубную ассоциацию (ECA) в целях дальнейшего развития европейского футбола», – говорится в сообщении.

    • Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
    • Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
    • В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».

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    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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