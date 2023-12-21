«МЮ» заявил о приверженности сотрудничеству с УЕФА

«Манчестер Юнайтед» сделал заявление в связи с решением суда Европейского союза относительно Суперлиги.
«Наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему всецело привержены участию в соревнованиях УЕФА и позитивному сотрудничеству с УЕФА, Премьер-лигой и другими клубами через Европейскую клубную ассоциацию (ECA) в целях дальнейшего развития европейского футбола», – говорится в сообщении.
- Сегодня суд Евросоюза вынес решение в пользу Суперлиги, постановив, что ФИФА и УЕФА «злоупотребляют доминирующим положением».
- Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях признан противоречащим законодательству ЕС.
- В настоящий момент в проекте Суперлиги остаются только «Реал» и «Барселона».
Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»