Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Британский журналист назвал двух российских экс-игроков, которые могли бы стать тренерами в АПЛ

    Британский журналист назвал двух российских экс-игроков, которые могли бы стать тренерами в АПЛ

    Журналист GiveMeSport Пол Браун считает, что двое из бывших российских футболистов АПЛ в будущем могут возглавить клуб лиги.

    «Думаю, Андрей Аршавин и Андрей Канчельскис готовы и могли бы тренировать в клубах АПЛ. Почему нет? В прошлом – это два легендарных игрока «МЮ» и «Арсенала», и думаю, что санкции не помешают тому, чтобы кто-то из них в будущем стал главным тренером команды АПЛ.

    Аршавин бы вполне мог пройти стажировку в клубе Премьер-лиги. Эти двое русских подходят для такой работы в Англии», – сказал Браун.

    • Аршавин на данный момент занимает пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию. В АПЛ он играл за «Арсенал».
    • Канчельскис в 2023 году работал генеральным директором казахстанского «Тобола». Он выступал в АПЛ за «Манчестер Юнайтед».

    Новости по теме
    Канчельскис оценил результат матча «Ливерпуля» и «МЮ» 1
    Экс-игрок сборной России: «Может, пошел бы на позицию спортивного директора «Манчестер Юнайтед» 5
    Канчельскис возглавит клуб из Кыргызстана 5
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+