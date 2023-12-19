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  • Британский журналист назвал двух российских экс-игроков, которые могли бы стать тренерами в АПЛ

Британский журналист назвал двух российских экс-игроков, которые могли бы стать тренерами в АПЛ

19 декабря 2023, 08:50
2

Журналист GiveMeSport Пол Браун считает, что двое из бывших российских футболистов АПЛ в будущем могут возглавить клуб лиги.

«Думаю, Андрей Аршавин и Андрей Канчельскис готовы и могли бы тренировать в клубах АПЛ. Почему нет? В прошлом – это два легендарных игрока «МЮ» и «Арсенала», и думаю, что санкции не помешают тому, чтобы кто-то из них в будущем стал главным тренером команды АПЛ.

Аршавин бы вполне мог пройти стажировку в клубе Премьер-лиги. Эти двое русских подходят для такой работы в Англии», – сказал Браун.

  • Аршавин на данный момент занимает пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию. В АПЛ он играл за «Арсенал».
  • Канчельскис в 2023 году работал генеральным директором казахстанского «Тобола». Он выступал в АПЛ за «Манчестер Юнайтед».

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Источник: Sport24
Англия. Премьер-лига Аршавин Андрей Канчельскис Андрей
Комментарии (2)
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1702974062
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Виторио
1702992147
Просто британец больше никого из наших не знает. Хотя там ещё и Павлюченко играл.
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