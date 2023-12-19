Британский журналист назвал двух российских экс-игроков, которые могли бы стать тренерами в АПЛ

Журналист GiveMeSport Пол Браун считает, что двое из бывших российских футболистов АПЛ в будущем могут возглавить клуб лиги.
«Думаю, Андрей Аршавин и Андрей Канчельскис готовы и могли бы тренировать в клубах АПЛ. Почему нет? В прошлом – это два легендарных игрока «МЮ» и «Арсенала», и думаю, что санкции не помешают тому, чтобы кто-то из них в будущем стал главным тренером команды АПЛ.
Аршавин бы вполне мог пройти стажировку в клубе Премьер-лиги. Эти двое русских подходят для такой работы в Англии», – сказал Браун.
- Аршавин на данный момент занимает пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию. В АПЛ он играл за «Арсенал».
- Канчельскис в 2023 году работал генеральным директором казахстанского «Тобола». Он выступал в АПЛ за «Манчестер Юнайтед».
Источник: Sport24