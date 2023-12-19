Британский журналист назвал двух российских экс-игроков, которые могли бы стать тренерами в АПЛ

Журналист GiveMeSport Пол Браун считает, что двое из бывших российских футболистов АПЛ в будущем могут возглавить клуб лиги.

«Думаю, Андрей Аршавин и Андрей Канчельскис готовы и могли бы тренировать в клубах АПЛ. Почему нет? В прошлом – это два легендарных игрока «МЮ» и «Арсенала», и думаю, что санкции не помешают тому, чтобы кто-то из них в будущем стал главным тренером команды АПЛ.

Аршавин бы вполне мог пройти стажировку в клубе Премьер-лиги. Эти двое русских подходят для такой работы в Англии», – сказал Браун.