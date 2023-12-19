Главный тренер «Аталанты» прокомментировал игру Миранчука

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча с«Салернитаной» (4:1) в матче 16-го тура чемпионата Италии.

«Второй тайм был другого уровня, в первом тайме мы действовали медленно. Мы были в отличной форме в матче с «Миланом», но сегодня в первой половине у нас не было темпа. Если «Салернитана» находится на последнем месте, значит чемпионат действительно тяжелый.