Главный тренер «Аталанты» прокомментировал игру Миранчука

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча с«Салернитаной» (4:1) в матче 16-го тура чемпионата Италии.

«Второй тайм был другого уровня, в первом тайме мы действовали медленно. Мы были в отличной форме в матче с «Миланом», но сегодня в первой половине у нас не было темпа. Если «Салернитана» находится на последнем месте, значит чемпионат действительно тяжелый.

Что касается футболистов, Скамакка, Колашинац вернулся, Толой стал лучше. Миранчук тоже хорошо играет, Мюриэль играет на своем уровне, как и все те, кто вернулся», – сказал Гасперини.

Российский полузащитник Алексей Миранчук забил гол на 89-й минуте, установив окончательный счет матча.

Для него это первый гол в сезоне.

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