Главный тренер «Аталанты» прокомментировал игру Миранчука

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча с«Салернитаной» (4:1) в матче 16-го тура чемпионата Италии.
«Второй тайм был другого уровня, в первом тайме мы действовали медленно. Мы были в отличной форме в матче с «Миланом», но сегодня в первой половине у нас не было темпа. Если «Салернитана» находится на последнем месте, значит чемпионат действительно тяжелый.
- Что касается футболистов, Скамакка, Колашинац вернулся, Толой стал лучше. Миранчук тоже хорошо играет, Мюриэль играет на своем уровне, как и все те, кто вернулся», – сказал Гасперини.
- Российский полузащитник Алексей Миранчук забил гол на 89-й минуте, установив окончательный счет матча.
- Для него это первый гол в сезоне.