Моуринью охарактеризовал свое самое нелепое увольнение: «В клубе с пустой трофейной комнатой»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью вспомнил самое нелепое увольнение в ходе свое тренерской карьеры, а также клуб, об уходе из которого жалеет больше других.

«В «Челси» я до сих пор спрашиваю, почему… Обычно есть разные причины, когда результаты не очень хороши. Одна из них – когда отношения и эмпатия между тренером и раздевалкой не очень хорошие, и вы не можете уволить 20 человек. В «Челси» этого не произошло…

Самая нелепая ситуация произошла в клубе с пустой комнатой для трофеев, в котором меня уволили за два дня до финала.

«Тоттенхэм» выигрывал трофей лет 50 назад, я уже не помню когда. До финала оставалось два дня, но я не смог принять в нем участия. Вот это увольнение дурно пахнет.

У меня был план, хотя он срабатывает не всегда. Но реальность такова, что, каждый раз, когда я приезжал на «Уэмбли» с «Челси», я побеждал. Я трижды был там с «Манчестер Юнайтед» и два раза выиграл.

Так что статистика была хорошей. Это были стадион и атмосфера, где я комфортно себя чувствовал. Это необходимо в таких больших матчах.

У меня был опыт, чтобы попытаться помочь команде. Да, это была игра против «Сити», и я буду идиотом, если скажу, что мы бы обязательно победили.

За пару недель до этого мы обыграли их 2:0, так что ощущения были положительные. Но что есть, то есть», – сказал Моуринью.