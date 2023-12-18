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    Чемпион UFC назвал лучшего футболиста в истории России

    Известный боец смешанных единоборств Олег Тактаров назвал свою версию пятерки лучших футболистов в истории лондонского «Арсенала» и лучшего игрока в истории России.

    «[Андрей Аршавин] – лучший футболист России всех времен и народов, лучший игрок «Арсенала» по моей версии. Тьерри Анри, Патрик Виейра, Тони Адамс, Деннис Бергкамп – в пятерке», – написал Тактаров.

    • Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009-го по середину 2013 года с полугодичным перерывом перед Евро-2012.
    • За это время он сыграл 144 матча за английскую команду, в которых забил 31 гол.
    • Тактаров победил на турнире UFC в 1995 году.

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    Источник: «Бомбардир»

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