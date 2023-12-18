Чемпион UFC назвал лучшего футболиста в истории России

Известный боец смешанных единоборств Олег Тактаров назвал свою версию пятерки лучших футболистов в истории лондонского «Арсенала» и лучшего игрока в истории России.

«[Андрей Аршавин] – лучший футболист России всех времен и народов, лучший игрок «Арсенала» по моей версии. Тьерри Анри, Патрик Виейра, Тони Адамс, Деннис Бергкамп – в пятерке», – написал Тактаров.