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    • Тикнизян сказал, есть ли у него предложения от других команд

    Тикнизян сказал, есть ли у него предложения от других команд

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян сказал, что не забивает голову слухами о возможном переходе в один из европейских чемпионатов.

    – Никаких конкретных предложений нет, я готовлюсь к сборам, тренируюсь. Мне никакие слухи не забивают голову, нет ничего важнее ближайшей игры. Мой любимый чемпионат – Испания.

    – Ты говорил, что даже в условной Бельгии тебе было бы интересно. А в чем прыжок вверх? Уровень чемпионатов примерно равный.

    – Еврокубки. Окей, уровень чемпионатов примерно равный, но давай честно, скаутов больше следит за Бельгией. Но это все условно, как пример.

    – А лиги более низкого уровня, но с еврокубками, вроде Словакии, Словении интересны?

    – Да, они ниже уровнем, это было бы нерационально с моей стороны.

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    Источник: «Матч ТВ»

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