Тикнизян сказал, есть ли у него предложения от других команд

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян сказал, что не забивает голову слухами о возможном переходе в один из европейских чемпионатов.

– Никаких конкретных предложений нет, я готовлюсь к сборам, тренируюсь. Мне никакие слухи не забивают голову, нет ничего важнее ближайшей игры. Мой любимый чемпионат – Испания.

– Ты говорил, что даже в условной Бельгии тебе было бы интересно. А в чем прыжок вверх? Уровень чемпионатов примерно равный.

– Еврокубки. Окей, уровень чемпионатов примерно равный, но давай честно, скаутов больше следит за Бельгией. Но это все условно, как пример.

– А лиги более низкого уровня, но с еврокубками, вроде Словакии, Словении интересны?

– Да, они ниже уровнем, это было бы нерационально с моей стороны.