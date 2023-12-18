Тикнизян сказал, есть ли у него предложения от других команд

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян сказал, что не забивает голову слухами о возможном переходе в один из европейских чемпионатов.
– Никаких конкретных предложений нет, я готовлюсь к сборам, тренируюсь. Мне никакие слухи не забивают голову, нет ничего важнее ближайшей игры. Мой любимый чемпионат – Испания.
– Ты говорил, что даже в условной Бельгии тебе было бы интересно. А в чем прыжок вверх? Уровень чемпионатов примерно равный.
– Еврокубки. Окей, уровень чемпионатов примерно равный, но давай честно, скаутов больше следит за Бельгией. Но это все условно, как пример.
– А лиги более низкого уровня, но с еврокубками, вроде Словакии, Словении интересны?
– Да, они ниже уровнем, это было бы нерационально с моей стороны.
- Ранее сообщалось об интересе к Тикнизяну со стороны «Реал Сосьедад», «Болоньи» и «Лацио».
- В этом сезоне футболист провел за «Локомотив» 23 матча, забил 8 голов и отдал 5 передач.
Источник: «Матч ТВ»