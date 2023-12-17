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    • «Лацио» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2023

    «Лацио» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» и «Интер», 16 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 декабря 2023, в 22:45 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы на матч:

    «Лацио»: Проведель, Касале, Ладзари, Хила, Марушич, Гендузи, Альберто, Ровелла, Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи.

    Главный тренер: Маурицио Сарри

    «Интер»: Зоммер, Ачерби, Биссек, Бастони, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Дармиан, Тюрам, Санчес.

    Главный тренер: Симоне Индзаги

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио»«Интер»

    Источник: Спортбокс

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