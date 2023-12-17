Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» и «Интер», 16 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 декабря 2023, в 22:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Лацио»: Проведель, Касале, Ладзари, Хила, Марушич, Камада, Гендузи, Ровелла, Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи.

Главный тренер: Маурицио Сарри

«Интер»: Зоммер, Ачерби, Биссек, Бастони, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Дармиан, Тюрам, Мартинес.

Главный тренер: Симоне Индзаги

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Интер»