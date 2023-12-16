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    • Анчелотти ближе к продлению контракта с «Реалом», чем к уходу в сборную Бразилии

    Анчелотти ближе к продлению контракта с «Реалом», чем к уходу в сборную Бразилии

    Приоритетом Карло Анчелотти остается продолжение работы в «Реале».

    В клубе считают итальянца идеальным тренером, но с ним все равно прекратят сотрудничество, если результаты команды не будут соответствовать ожиданиям болельщиков и руководства.

    Впрочем, сейчас Анчелотти ближе к продлению контракта с «Реалом», чем к уходу в сборную Бразилии.

    В ближайшие дни тренер встретится с президентом клуба Флорентино Пересом. Вероятно, они обсудят будущее специалиста, но итоговое решение в любом случае отложат до конца сезона.

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    Источник: Marca

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