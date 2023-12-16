Приоритетом Карло Анчелотти остается продолжение работы в «Реале».

В клубе считают итальянца идеальным тренером, но с ним все равно прекратят сотрудничество, если результаты команды не будут соответствовать ожиданиям болельщиков и руководства.

Впрочем, сейчас Анчелотти ближе к продлению контракта с «Реалом», чем к уходу в сборную Бразилии.

В ближайшие дни тренер встретится с президентом клуба Флорентино Пересом. Вероятно, они обсудят будущее специалиста, но итоговое решение в любом случае отложат до конца сезона.