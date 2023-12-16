Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» и «Боруссия Дортмунд», 15 тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2023, в 17:30 по московскому времени.

Cтартовые составы на матч:

«Аугсубург»: Дамен, Педерсен, Гауэлеу, Удуохай, Мбабу, Реджбецай, Демирович, Йенсен, Энгельс, Дорш, Титц.

Главный тренер: Джесс Торуп

«Боруссия Дортмунд»: Кобель, Шлоттербек, Бенсебайни, Мeнье, Зюле, Ройс, Брандт, Мален, Джан, Байноу-Гиттенс, Фюллькруг.

Главный тренер: Эдин Терзич

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Боруссия Д»