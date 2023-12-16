Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» и «Боруссия Дортмунд», 15 тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2023, в 17:30 по московскому времени.
Cтартовые составы на матч:
«Аугсубург»: Дамен, Педерсен, Гауэлеу, Удуохай, Мбабу, Реджбецай, Демирович, Йенсен, Энгельс, Дорш, Титц.
Главный тренер: Джесс Торуп
«Боруссия Дортмунд»: Кобель, Шлоттербек, Бенсебайни, Мeнье, Зюле, Ройс, Брандт, Мален, Джан, Байноу-Гиттенс, Фюллькруг.
Главный тренер: Эдин Терзич
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Боруссия Д»
- Матч покажет «Матч ТВ».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс