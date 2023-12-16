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    • «Аугсбург» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2023

    «Аугсбург» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аугсбург» и «Боруссия Дортмунд», 15 тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 декабря 2023, в 17:30 по московскому времени.

    Предполагаемые стартовые составы на матч:

    «Аугсубург»: Дамен, Педерсен, Гауэлеу, Удуохай, Мбабу, Реджбецай, Демирович, Варгас, Йенсен, Дорш, Титц.

    Главный тренер: Джесс Торуп

    «Боруссия Дортмунд»: Кобель, Шлоттербек, Бенсебайни, Мeнье, Зюле, Ройс, Брандт, Забитцер, Джан, Байноу-Гиттенс, Фюллькруг.

    Главный тренер: Эдин Терзич

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аугсбург» – «Боруссия Д»

    Источник: Спортбокс

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