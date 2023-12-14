Почетный президент РФС назвал имя чемпиона России по игре

Старческий бред , противоречащий сам себе.
Как разбалансированная команда по игре может быть Чемпионом ???
Зрелищной запросто , но на что-то серьёзное претендовать никогда.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал команду, игра которой его наиболее впечатлила в осенней части сезона РПЛ.
«Ни одна команда в чемпионате не отличается стабильностью. То один матч играют хорошо, то проваливают. То первый тайм хорошо играют, как «Динамо», а второй проваливают. У ЦСКА в последних матчах дух уходит к концу игры. По игре чемпионами должны быть «Крылья Советов», это наиболее впечатляющая команда сейчас. Но у них абсолютно разбалансировала игра в обороне и атаке. В атаку у них все идут, десять человек, а обороняются двумя‑пятью, отсюда и результаты», – сказал Колосков.
- «Крылья Советов» с 29 очками в 18 матчах занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.
- Лидирует «Краснодар» с 38 очками. Далее идут «Зенит» (36), «Динамо» (32), «Локомотив» (31), «Спартак» (30).