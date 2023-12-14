Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Почетный президент РФС назвал имя чемпиона России по игре

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал команду, игра которой его наиболее впечатлила в осенней части сезона РПЛ.

    «Ни одна команда в чемпионате не отличается стабильностью. То один матч играют хорошо, то проваливают. То первый тайм хорошо играют, как «Динамо», а второй проваливают. У ЦСКА в последних матчах дух уходит к концу игры. По игре чемпионами должны быть «Крылья Советов», это наиболее впечатляющая команда сейчас. Но у них абсолютно разбалансировала игра в обороне и атаке. В атаку у них все идут, десять человек, а обороняются двумя‑пятью, отсюда и результаты», – сказал Колосков.

    Новости по теме
    Названы суммы заработка судей РПЛ в первой части сезона-2023/24 1
    Агент защитника «Краснодара» Алонсо оценил сумму возможного трансфера игрока 1
    Мостовой с юмором оценил вероятность стажировки в «Спартаке» 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:46
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17496

      Алексей З 2 часа назад

      Старческий бред , противоречащий сам себе.
      Как разбалансированная команда по игре может быть Чемпионом ???
      Зрелищной запросто , но на что-то серьёзное претендовать никогда.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6761

      Питерский князь 2 часа назад

      Колосков, перед Новым годом сирпонтина занюхал, такую чушь несет.
      И ни слова про про Зенит и Краснодар.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+