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Радимов подвел итоги первой части сезона для команд нижней восьмерки РПЛ

13 декабря 2023, 10:45
1

Бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и сборной России Владислав Радимов подвел промежуточные итоги выступлений для клубов РПЛ в текущем сезоне. Сначала он оценил результаты команд, занимающих после 18 туров места с 16-го по 9-е.

«Сочи». Спортивный блок провалил сезон, не было усиления, нападение не соответствует уровню. Так что Хохлов и Точилин тут не при чем, вопрос не в тренерах.

Если зимой не усилятся, то в ФНЛ дорога. Надо очень хорошо поработать. Скупой платит дважды, теперь в зимнее окно придется переплачивать. Лучший матч: «Сочи» – «Ростов» – 4:0. Все получалось, но это была редчайшая вспышка.

«Балтика». Вроде неплохо, команда сопротивляется, но в атаке слабо, на одной защите далеко не уедешь. 12 мячей забито – это очень слабо. В свете того, что там новый спортдир, очень переживаю за Игнашевича.

Тут вместо усиления могут сломать стул под ним даже за время межсезонья. Еще раз подтверждается, что обновлять состав после повышения необходимо. Лучший матч: «Балтика» – «Ростов» – 2:2. Отыгрались и спасли практически безнадежный матч.

«Оренбург». С Ярошиком не угадали, но состав то тот же что и в прошлом году. Синдром второго года в действии. На своем поле тоже утратили былое доминирование. Деограсия чуть взбодрил команду, а потом ничего особенного, очень несбалансированная игра. Будут бороться за выживание.

Если Вера уходит в «Локо», то и заменить будет тяжело. Ну и один из главных минусов – вратарская линия уровня ФНЛ. Уже второй год не найти в России достойного голкипера – это странно. Лучший матч: «Оренбург» – «Зенит» – 3:1.

«Ахмат». Смена Ташуева была поспешной, тем более после успешного прошлого сезона. У команды хороший состав, даже в этом составе без усиления должны остаться в РПЛ, если не будут терять очки по глупости. Лучший матч: «Ахмат» – «Оренбург» – 4:0.

«Урал». От лидера в пятом туре до зоны вылета – слишком резкий спад. Хорошо успели обыграть «Краснодар» после сборных и набрали ценные очки. Состав позволяет быть выше, в домашних матчах жду от команды большего. Лучший матч: «Урал» – «Спартак» – 3:2.

«Факел». С Ташуевым стали атаковать больше, играть интереснее и содержательнее. Заслуженные победы и результат. «Факел» на правильном пути, живут по возможностям, болельщики команду поддерживают, что здорово. Браво Ташуев за риск и результаты! Лучший матч: «Факел» – «Спартак» – 2:0.

«Ростов». Единственная команда, играющая почти без легионеров. В прошлом году смеялись над словами Карпина про «задача – не вылететь» и вот в этом сезоне произошел откат в результатах. При этом команда гнет свою линию – в сложнейших обстоятельствах, с трудной логистикой продолжает раскрывать молодежь. Лучший матч: «Ростов»«Локомотив» – 1:0.

«Пари НН». Домашняя команда, которая практически не пропускает, очень выстроенная игра. На фоне соседей из КХЛ выглядят не так смотрибельно, но из такого состава Юран выжимает все что можно! Севикян – открытие. Лучший матч: «Пари НН» – «КС» – 2:0», – написал Радимов.

  • «Пари НН» идет на девятом месте с 24 очками. Далее расположились «Ростов» (21 очко), «Факел» (21), «Урал» (19), «Ахмат» (17), «Оренбург» (15), «Балтика» (13), «Сочи» (11).
  • В Первую лигу вылетят команды, занявшие 15 и 16 места. Команды, которые станут 13-й и 14-й сыграют стыковые матчи за право остаться в РПЛ.

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Источник: Телеграм-канал Владислава Радимова
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Балтика Сочи Оренбург Ахмат Урал Факел Ростов Радимов Владислав
Комментарии (1)
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Павелий
1702454680
Матч Урала со Спартаком - самый удачный для них. Ну а их реакция на такой результат разгневала футбольного Бога и Урал стремится в сторону переходных матчей.
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