Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг подвел итоги матча с «Баварией» (0:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы проиграли [кампанию в Лиге чемпионов] не сегодня, это очевидно. У нас было несколько хороших матчей, хотя это и недостаточно хорошо. Сегодня, думаю, мы сыграли очень хорошо и не заслужили поражения, но проиграли матч.

С точки зрения организации игры в обороне мы действовали очень хорошо и очень здорово работали в прессинге. Мы играли против сильного соперника. Даже если «Бавария» выключается из игры, она обладает индивидуальным классом, чтобы создать один момент. К сожалению, так и случилось», – сказал тен Хаг.