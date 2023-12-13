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    • Тен Хаг оценил игру «МЮ» в матче с «Баварией» после вылета из ЛЧ

    Тен Хаг оценил игру «МЮ» в матче с «Баварией» после вылета из ЛЧ

    Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг подвел итоги матча с «Баварией» (0:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Мы проиграли [кампанию в Лиге чемпионов] не сегодня, это очевидно. У нас было несколько хороших матчей, хотя это и недостаточно хорошо. Сегодня, думаю, мы сыграли очень хорошо и не заслужили поражения, но проиграли матч.

    С точки зрения организации игры в обороне мы действовали очень хорошо и очень здорово работали в прессинге. Мы играли против сильного соперника. Даже если «Бавария» выключается из игры, она обладает индивидуальным классом, чтобы создать один момент. К сожалению, так и случилось», – сказал тен Хаг.

    • «Манчестер Юнайтед» с четырьмя очками занял последнее место и закончил выступление в этом сезоне еврокубков.
    • В чемпионате Англии «МЮ» идет 6-м с 27 очками после 16 матчей.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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