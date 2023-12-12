Лучший вратарь 2023 года: финальная тройка номинантов от ФИФА

ФИФА объявила трех претендентов на звание лучшего голкипера мира по итогам 2023 года.
За вратарский приз The Best поспорят:
- Эдерсон («Манчестер Сити», сборная Бразилии)
- Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии)
- Яссин Буну («Аль-Хиляль», сборная Марокко)
Из расширенного списка выбыли:
- Андре Онана («Манчестер Юнайтед», сборная Камеруна)
- Марк-Андре тер Стеген («Барселона», сборная Германии)
Имя победителя назовут 15 января.
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Источник: сайт ФИФА