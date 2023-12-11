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    Личка поставил «Динамо» оценку за первую часть сезона

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил результаты команды по итогам 18 туров РПЛ.

    • Москвичи набрали 32 очка в 18 турах РПЛ.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 6 баллов.

    – Какую оценку по 5-бальной шкале поставите команде за первую часть чемпионата?

    – Команда хорошо выходит от ворот, играет через короткий пас, старается находить пространство между линиями, так что можно поставить «четвeрку».

    В первых 8-10 матчах сезона ментальная составляющая у нас была на «двойку», но за последние два месяца мы в этом плане добились прогресса. Мы можем сделать ещe большой шаг вперeд.

    В футболе не всe решают деньги. Посмотрите на «Манчестер Сити», который столько лет ждал победы в Лиге чемпионов, а мы хотим, чтобы за несколько месяцев в «Динамо» всe стало идеально. Для этого нужно время.

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    Источник: сайт «Динамо»

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