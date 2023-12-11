Личка поставил «Динамо» оценку за первую часть сезона

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил результаты команды по итогам 18 туров РПЛ.

Москвичи набрали 32 очка в 18 турах РПЛ.

Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – 6 баллов.

– Какую оценку по 5-бальной шкале поставите команде за первую часть чемпионата?

– Команда хорошо выходит от ворот, играет через короткий пас, старается находить пространство между линиями, так что можно поставить «четвeрку».

В первых 8-10 матчах сезона ментальная составляющая у нас была на «двойку», но за последние два месяца мы в этом плане добились прогресса. Мы можем сделать ещe большой шаг вперeд.

В футболе не всe решают деньги. Посмотрите на «Манчестер Сити», который столько лет ждал победы в Лиге чемпионов, а мы хотим, чтобы за несколько месяцев в «Динамо» всe стало идеально. Для этого нужно время.