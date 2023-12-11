В «Спартаке» ответили на вопрос о новом спортивном директоре

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отказался комментировать информацию о появлении в клубе нового спортивного директора.

– По спортивному директору – в медиа появляются только фамилии претендентов-иностранцев. Клуб рассматривает только иностранцев?

– Ни по трансферам, ни по другим усилениям не хочу комментировать слухи. Работа ведется постоянно. С того момента, как я пришел в клуб, постоянно общаюсь с разными специалистами – консультируюсь, обсуждаем варианты развития. Как с иностранными, так и российскими специалистами.

– Конфигурация работы спортивного департамента изменится?

– Не буду объявлять, пока не приняты решения.

– Эшуорт остается?

– На данный момент Пол Эшуорт – спортивный директор клуба.