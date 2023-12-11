Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • В «Спартаке» ответили на вопрос о новом спортивном директоре

    В «Спартаке» ответили на вопрос о новом спортивном директоре

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отказался комментировать информацию о появлении в клубе нового спортивного директора.

    – По спортивному директору – в медиа появляются только фамилии претендентов-иностранцев. Клуб рассматривает только иностранцев?

    – Ни по трансферам, ни по другим усилениям не хочу комментировать слухи. Работа ведется постоянно. С того момента, как я пришел в клуб, постоянно общаюсь с разными специалистами – консультируюсь, обсуждаем варианты развития. Как с иностранными, так и российскими специалистами.

    – Конфигурация работы спортивного департамента изменится?

    – Не буду объявлять, пока не приняты решения.

    – Эшуорт остается?

    – На данный момент Пол Эшуорт – спортивный директор клуба.

    • Кандидат на пост спортивного директора «Спартака» Хавьер Рибалта, ранее работавший с «Зенитом», недавно побывал в Москве.
    • Другим кандидатом на эту должность называли скаута «Бенфики» Томаша Амарала.

    Новости по теме
    Тренер ЦСКА ответил на вопрос о том, пойдет ли работать в «Спартак»
    В «Спартаке» прокомментировали будущее Джикии в команде 4
    Гендиректор «Спартака» поставил оценку команде за первую часть сезона 4
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+