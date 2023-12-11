Ловчев высказался о ситуации со спортивным директором в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что столичному клубу не нужно приглашать иностранного спортивного директора.
«Очевидно, что к Эшуорту есть вопросы, а он на эти вопросы предпочитал не отвечать. Сейчас говорят о приходе Рибалты, называют другие фамилии иностранцев. Но я не понимаю, зачем сейчас иностранный спортивный директор – у «Спартака» уже был один спортивный директор Цорн. Выгнали.
Потом был другой – Каттани. Ушел сам.
Потом взяли спортивного директора Эшуорта, о котором при назначении отзывы были такие, что все было понятно уже тогда. Человек тихо сидит уже около 2 лет, у него все хорошо – а «Спартак» на 5-6 месте со всеми новобранцами.
Теперь давайте возьмем следующего. Я все понимаю – тяжелая работа покупать за большие деньги иностранцев, очень много надо летать и вести переговоры, но в «Спартаке» точно уверены, что кто-то из россиян не справится с этой работой лучше, чем справлялись Цорн, Каттани и вот теперь Эшуорт?» – написал Ловчев.
- Кандидат на пост спортивного директора «Спартака» Хавьер Рибалта, ранее работавший с «Зенитом», недавно побывал в Москве.
- Другим кандидатом на эту должность называли скаута «Бенфики» Томаша Амарала.