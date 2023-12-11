Зимнее чемпионство «Краснодара», экс-тренер Испании может возглавить «Сочи», Шунин опередил Яшина и другие новости

Экс-тренер сборной Испании близок к приходу в «Сочи».

Гасперини отреагировал на свист трибун в адрес Миранчука во время матча с «Миланом».

Чернов осудил самарского губернатора за неуважение к «Спартаку».

«Реал» и «ПСЖ» договорились о трансфере Мбаппе (Sport.fr).

Агент Кривцова: «Есть очень большой интерес из топ-5 лиг Европы».

Шунин обогнал Яшина по матчам за «Динамо».

Семак: «Нет гарантий, что Вендел вернется из отпуска вовремя».

Юран: «В отпуске поеду в Луганск».

Аршавин забил в матче звезд КХЛ.

РПЛ. «Краснодар» вырвал победу над ЦСКА и ушел на перерыв лидером.