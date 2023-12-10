Агент Кривцова: «Есть очень большой интерес из топ-5 лиг Европы»

Младен Гргич, агент полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, заявил об интересе к игроку в Европе.

– Я не сказал бы, что эти полгода были лучшими в карьере Никиты, но он играет отлично. К нему есть очень большой интерес от клубов из топ-5 чемпионатов, конкретные клубы называть не могу. Но я знаю, что «Краснодар» не хочет его продавать. Хотя посмотрим, что и как будет дальше.

– Никите 21 год. В каком возрасте нужно уезжать в Европу?

– Сложно сказать. Чтобы уезжать, нужно найти хорошую команду, подходящего тренера, который хотел бы его, чтобы Никита вписывался в его тактику.