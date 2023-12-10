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    • Агент Кривцова: «Есть очень большой интерес из топ-5 лиг Европы»

    Агент Кривцова: «Есть очень большой интерес из топ-5 лиг Европы»

    Младен Гргич, агент полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, заявил об интересе к игроку в Европе.

    – Я не сказал бы, что эти полгода были лучшими в карьере Никиты, но он играет отлично. К нему есть очень большой интерес от клубов из топ-5 чемпионатов, конкретные клубы называть не могу. Но я знаю, что «Краснодар» не хочет его продавать. Хотя посмотрим, что и как будет дальше.

    – Никите 21 год. В каком возрасте нужно уезжать в Европу?

    – Сложно сказать. Чтобы уезжать, нужно найти хорошую команду, подходящего тренера, который хотел бы его, чтобы Никита вписывался в его тактику.

    • В этом сезоне у Кривцова 21 матч, гол.
    • Игрок стоит 3,5 миллиона евро.
    • «Краснодар» лидирует в РПЛ по потерянным очкам.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:21
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +69522

      portero 2 часа назад

      Парень конечно боец и удар хороший, с Черниковым они молодцы, но иногда у него игра не прёт, чего-то ему не хватает, чтоб вот совсем заиграть уверенно и отлично....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40650

      Project Бабангида > portero 2 часа назад

      агенты голову детям морочат

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40650

      Project Бабангида 2 часа назад

      вот кого европе сейчас остро не хватает, так это Никиты Кривцова )

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1388

      Цугундeр > Project Бабангида 47 минут назад

      Там Сассуоло прямо вермишелью срёт от нетерпения.

      1
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