Агент Кривцова: «Есть очень большой интерес из топ-5 лиг Европы»

Парень конечно боец и удар хороший, с Черниковым они молодцы, но иногда у него игра не прёт, чего-то ему не хватает, чтоб вот совсем заиграть уверенно и отлично....
Младен Гргич, агент полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, заявил об интересе к игроку в Европе.
– Я не сказал бы, что эти полгода были лучшими в карьере Никиты, но он играет отлично. К нему есть очень большой интерес от клубов из топ-5 чемпионатов, конкретные клубы называть не могу. Но я знаю, что «Краснодар» не хочет его продавать. Хотя посмотрим, что и как будет дальше.
– Никите 21 год. В каком возрасте нужно уезжать в Европу?
– Сложно сказать. Чтобы уезжать, нужно найти хорошую команду, подходящего тренера, который хотел бы его, чтобы Никита вписывался в его тактику.
- В этом сезоне у Кривцова 21 матч, гол.
- Игрок стоит 3,5 миллиона евро.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ по потерянным очкам.