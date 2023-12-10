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    Юран: «В отпуске поеду в Луганск»

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран проведет часть отпуска в ЛНР.

    «На первой неделе поеду в Луганск. Поеду к родителям на кладбище схожу, брата проведаю. Потом уеду на охоту, где телефон не работает, а только природа и лес. Потом, думаю, что пройдет семь–дней дней и начнутся ломки. Потому что я такой человек, мне вот это нужно. В целом у меня и семья тоже есть, ей нужно уделить время.

    На новый год соберемся семьей в Приэльбрусье, поедем на лыжах кататься. Люблю новый год проводить, чтобы снег обязательно был, чтобы активный он был, а не просто из‑за стола за стол. Хочется из Москвы уехать: предновогодний город, пробки, суета. 28 декабря уже полечу с семьей», – сказал Юран в эфире телеканала «Матч ТВ».

    • Тренер родился в Луганске.
    • Его команда идет в РПЛ 9-й.
    • В прошлом сезоне «Пари НН» спасся от вылета через переходные матчи.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23

      nuidurakivyvse) 44 минуты назад

      поеду в Луганск..Поеду к родителям на кладбище схожу, брата проведаю.----
      Это да.Так нужно.Все по человечески. А остальное-"Потом уеду на охоту, где телефон не работает, а только природа и лес" Он там в Луганске тишину хочет найти ?

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      Рейтинг: +37141

      VVM1964 > nuidurakivyvse) 9 минут назад

      Он не сказал, что охотится ТАМ будет, да и на кого там охотиться то ?...

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