Юран: «В отпуске поеду в Луганск»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран проведет часть отпуска в ЛНР.

«На первой неделе поеду в Луганск. Поеду к родителям на кладбище схожу, брата проведаю. Потом уеду на охоту, где телефон не работает, а только природа и лес. Потом, думаю, что пройдет семь–дней дней и начнутся ломки. Потому что я такой человек, мне вот это нужно. В целом у меня и семья тоже есть, ей нужно уделить время.

На новый год соберемся семьей в Приэльбрусье, поедем на лыжах кататься. Люблю новый год проводить, чтобы снег обязательно был, чтобы активный он был, а не просто из‑за стола за стол. Хочется из Москвы уехать: предновогодний город, пробки, суета. 28 декабря уже полечу с семьей», – сказал Юран в эфире телеканала «Матч ТВ».

Тренер родился в Луганске.

Его команда идет в РПЛ 9-й.

В прошлом сезоне «Пари НН» спасся от вылета через переходные матчи.

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