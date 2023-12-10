Шунин обогнал Яшина по матчам за «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин достиг отметки в 359 матчей за команду.

Голкипер обошел Льва Яшина, у которого 358 встреч за москвичей.

Больше матчей за «Динамо» провели только Александр Новиков (395) и Александр Маховиков (363).

36-летний Шунин всю карьеру проводит в «Динамо».

Он не покинул команду после вылета в Первую лигу в 2016 году.

Трофеев в карьере Шунина нет.

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