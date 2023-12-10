Шунин обогнал Яшина по матчам за «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин достиг отметки в 359 матчей за команду.
Голкипер обошел Льва Яшина, у которого 358 встреч за москвичей.
Больше матчей за «Динамо» провели только Александр Новиков (395) и Александр Маховиков (363).
- 36-летний Шунин всю карьеру проводит в «Динамо».
- Он не покинул команду после вылета в Первую лигу в 2016 году.
- Трофеев в карьере Шунина нет.
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Источник: «Бомбардир»