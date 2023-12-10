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    Шунин обогнал Яшина по матчам за «Динамо»

    Вратарь «Динамо» Антон Шунин достиг отметки в 359 матчей за команду.

    Голкипер обошел Льва Яшина, у которого 358 встреч за москвичей.

    Больше матчей за «Динамо» провели только Александр Новиков (395) и Александр Маховиков (363).

    • 36-летний Шунин всю карьеру проводит в «Динамо».
    • Он не покинул команду после вылета в Первую лигу в 2016 году.
    • Трофеев в карьере Шунина нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1388

      Цугундeр 1 час назад

      Теперь и одноглазый круче Льва Ивановича...(

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      Dusheguboff > Цугундeр 29 минут назад

      Интересно, чем? Вратарь очень посредственный.

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