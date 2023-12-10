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  • Семак: «Нет гарантий, что Вендел вернется из отпуска вовремя»

Семак: «Нет гарантий, что Вендел вернется из отпуска вовремя»

10 декабря 2023, 16:39
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил, что его полузащитник Вендел вновь опоздает из отпуска.

– У вас нет опасений, что Вендел опять, скажем так, явится на сбор позже намеченного и будет форсировать свой трансфер, как было летом? Говорили ли вы на этот счет, гарантировал ли он свой приезд вовремя?

– По поводу Вендела можно говорить много. Конечно, он никак не может гарантировать своевременный приезд, но на самом деле очень редко можно встретить такого человека. Он как артист получает удовольствие от того, что делает. Он с удовольствием на каждой тренировке, он на таком драйве и с таким удовольствием играет, что, если просто дать ему отдохнуть и поставить нейтральным, когда мы играем в футбол, он это будет жутко переживать.

И уже в отпуске наши многие ребята будут отдыхать от футбола, а первое, что сделает Вендел, – соберется с друзьями и пойдет играть в футбол. Для него это жизнь, он такой человек. Есть недостатки, но есть качества, которыми можно восхищаться. И одно из таких – безмерная любовь к футболу как к искусству. Думаю, редко кто может таким похвастаться.

  • 26-летний Вендел – самый дорогой игрок РПЛ (24 миллиона евро).
  • Летом бразилец пропустил всю предсезонную подготовку.
  • В сезоне РПЛ у Вендела 16 матчей, 4 гола, 6 ассистов.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Семак Сергей
Комментарии (6)
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ScarlettOgusania
1702216264
"первое, что сделает Вендел, – соберётся с друзьями и пойдет..." ...в клуб нос пудрить и баб потрахать, что ещё нужно бом.жу с бабками?)
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Garrincha58
1702216949
он не то что опоздает он вообще не вернётся вчера после матча было такое ощущение как он прощался со многими игроками даже футболку отдал хотя это в Зените запрещено
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Дубина
1702218866
зулус молодца ложит на зянит))
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raritet
1702224481
Нужно продавать. И время такое и люди соответственно времени: все мечтают о больших деньгах и о успехе. Ну не вернется этот бразилец- приедет другой бразилец: круговорот бразильцев в природе.., то есть в Зените. Чем наши лучше. После первого кубка в Европе всем засвербило срочно продаться хоть куда, хоть в любой европейский клуб. Перебрались- вернулись. А что уж говорить о ВЕНДЕЛАХ.
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