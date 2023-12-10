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    • Семак: «Нет гарантий, что Вендел вернется из отпуска вовремя»

    Семак: «Нет гарантий, что Вендел вернется из отпуска вовремя»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил, что его полузащитник Вендел вновь опоздает из отпуска.

    – У вас нет опасений, что Вендел опять, скажем так, явится на сбор позже намеченного и будет форсировать свой трансфер, как было летом? Говорили ли вы на этот счет, гарантировал ли он свой приезд вовремя?

    – По поводу Вендела можно говорить много. Конечно, он никак не может гарантировать своевременный приезд, но на самом деле очень редко можно встретить такого человека. Он как артист получает удовольствие от того, что делает. Он с удовольствием на каждой тренировке, он на таком драйве и с таким удовольствием играет, что, если просто дать ему отдохнуть и поставить нейтральным, когда мы играем в футбол, он это будет жутко переживать.

    И уже в отпуске наши многие ребята будут отдыхать от футбола, а первое, что сделает Вендел, – соберется с друзьями и пойдет играть в футбол. Для него это жизнь, он такой человек. Есть недостатки, но есть качества, которыми можно восхищаться. И одно из таких – безмерная любовь к футболу как к искусству. Думаю, редко кто может таким похвастаться.

    • 26-летний Вендел – самый дорогой игрок РПЛ (24 миллиона евро).
    • Летом бразилец пропустил всю предсезонную подготовку.
    • В сезоне РПЛ у Вендела 16 матчей, 4 гола, 6 ассистов.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3293

      Suvorov71 31 минуту назад

      Понятно, ну кому хота в эту вонь возвращаться, всегда несет псиной помойной, кроме как к помойке и пойти толком нельзя. но бабосы делают своё вонючее дело

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1876

      Дубина 1 час назад

      зулус молодца ложит на зянит))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18234

      Garrincha58 1 час назад

      он не то что опоздает он вообще не вернётся вчера после матча было такое ощущение как он прощался со многими игроками даже футболку отдал хотя это в Зените запрещено

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3307

      ScarlettOgusania 2 часа назад

      "первое, что сделает Вендел, – соберётся с друзьями и пойдет..."
      ...в клуб нос пудрить и баб потрахать, что ещё нужно бом.жу с бабками?)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1426

      Цугундeр > ScarlettOgusania 1 час назад

      Цитата из раннего творчества Суворова 71 ? ) Поклонник нежного розового шедевратора? )) А раньше Баха и Шопена наизусть декламировал.(

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