Семак: «Нет гарантий, что Вендел вернется из отпуска вовремя»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил, что его полузащитник Вендел вновь опоздает из отпуска.

– У вас нет опасений, что Вендел опять, скажем так, явится на сбор позже намеченного и будет форсировать свой трансфер, как было летом? Говорили ли вы на этот счет, гарантировал ли он свой приезд вовремя?

– По поводу Вендела можно говорить много. Конечно, он никак не может гарантировать своевременный приезд, но на самом деле очень редко можно встретить такого человека. Он как артист получает удовольствие от того, что делает. Он с удовольствием на каждой тренировке, он на таком драйве и с таким удовольствием играет, что, если просто дать ему отдохнуть и поставить нейтральным, когда мы играем в футбол, он это будет жутко переживать.

И уже в отпуске наши многие ребята будут отдыхать от футбола, а первое, что сделает Вендел, – соберется с друзьями и пойдет играть в футбол. Для него это жизнь, он такой человек. Есть недостатки, но есть качества, которыми можно восхищаться. И одно из таких – безмерная любовь к футболу как к искусству. Думаю, редко кто может таким похвастаться.